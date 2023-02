Occupazione a Bologna, i collettivi ‘invadono’ l’Acerchiata nel nome di Cospito

Una manifestazione dei collettivi in via Stalingrado (Foto archivio)

Occupazione in via Stalingrado a Bologna, sgombero e attivisti in corteo

Bologna, 4 febbraio 2023 – Una nuova occupazione dei collettivi a Bologna è stata annunciata tramite il canale Telegram “Infestazioni”.

Il collettivo, di cui fanno parte alcuni membri di XM24, hanno occupato l’Acerchiata, il locale di via Zampieri 14/A. I manifestanti tornano in azione dopo l’occupazione in via Stalingrado del novembre scorso, nata per protestare contro il caro affitti e l’emergenza casa.

In questo caso il collettivo si muove a sostegno di Alfredo Cospito e della sua battaglia contro il regime di 41 bis. “In questo spazio oggi rientra una collettività che vuole costruire un mondo di uguali e liberi attraverso l’aggregazione, la socialità e la solidarietà dal basso” si legge nella nota diffusa sui canali Telegram per annunciare l’occupazione.