Occupazione al liceo Artistico di Bologna, i danni: scritte dentro le aule, immondizia e sculture in gesso rovinate

Bologna, 25 aprile 2023 – È finita alle 15 di ieri l’occupazione al liceo artistico Francesco Arcangeli e la comunicazione ufficiale della preside Maria Grazia Diana invita tutte "le componenti scolastiche a darci il tempo di verificare lo stato di praticabilità della sede di via Marchetti". Una praticabilità messa a dura prova con barricate di banchi (due terzi sono stati spostati e messi davanti alle molteplici uscite), immondizia ovunque, copie di sculture in gesso spaccate o imbrattate (quelle tutelate erano al sicuroe), maniglie e porte divelte, un distributore scassinato, un estintore aperto, intere pareti riempite di scritte o disegni (almeno tre aule e la scala antincendio interna, salve quelle chiuse a chiave e i laboratori). A questo si aggiunge, la notte scorsa, un tentativo di intrusione di esterni respinto dagli occupanti e ripreso dalla polizia.

Insomma danni che, scrive la preside Maria Grazia Diana nella circolare, "si dovranno verificare e quantificare" oltre a dover "effettuare le dovute pulizie e sanificazioni che si protrarranno" per tutto il 25 aprile. Quanto al chi pagherà questo disastro, la preside è netta "spetta al Collettivo" ovvero agli studenti che, in minoranza e corroborati da ‘amici’ esterni, hanno bloccato una scuola per sei giorni. Peraltro, nel documento "proposte con compromessi" che ha portato alla fine dell’occupazione, al punto 11 si legge: "Glistudenti propongono che i danni avvenuti durante l’occupazione relativi alla struttura vengano risarciti totalmente dal collettivo studentesco tramite iniziative di autofinanziamento. I danni saranno quantificati dopo una congiunta rilevazione in loco, con un rappresentante del Cdi, con il presidente del Consiglio di Istituto con l’Rspp di istituto e un rappresentante per gli studenti occupanti". Dal canto suo la preside sottolinea come "ci si rammarica profondamente che la scuola, bene pubblico, patrimonio di tutta la comunità scolastica, non sia stata realmente rispettata, come pure sia stato disatteso il diritto allo studio e calpestata la legalità". Dopodiché sottolinea l’incongruenza deli occupanti: "Manifestano in difesa della scuola pubblica e poi calpestano i diritti di tutti".

Immancabili le convocazioni straordinarie del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti. Al pari dell’appello alla "collaborazione di tutti perché l’attività didattica possa riprendere al più presto". Quanto alle "proposte con compromessi", si tratta di dodici punti che vanno dal potenziamento della formazione psicologica dei docenti a una maggiore presenza dello psicologo a scuola fino all’istituzione di un’aula autogestita; alla nuova modalità di insegnamento dell’educazione civica e alla creazione di laboratori di dialogo dove si possono confrontare studenti, docenti e Ata (personale tecnico-ammnistrativo). Da ultimo, si legge "proponiamo l’istituzionalizzazione della sezione senza voti che consiste nella sostituzione della valutazione formativa numerica con una descrittiva, mentre la valutazione sommativa finale sarà il voto numerico in pagella". Sulle valutazioni, "gli studenti chiedono che vengano mantenute una correttezza e una pertinenza nell’attribuzione dei voti nei confronti degli studenti coinvolti nell’occupazione". Lezioni regolari dal 26 aprile al liceo Laura Bassi che sarà oggi alle 9 in piazza XX Settembre, dove si unirà in coda al corteo che partirà da piazza dell’Unità alle 10.