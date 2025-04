Occupazione al Pacinotti. Entrano ragazzi esterni: "Un’orda inarrestabile. Distrutte aule e computer"

Devastazione all’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani e assoluzioni al liceo Minghetti. Ieri, in tarda serata, gli ultimi Consigli di classe: l’orientamento è di non sanzionare, con provvedimenti disciplinari, i nove studenti individuati. Il Collegio dei docenti aveva deliberato, come proposta ai Consigli, tre giorni di sospensione convertiti in lavori socialmente utili e l’eventuale sei in condotta.

Prosegue, invece, il suo iter la denuncia che riguarda 12 minghettiani. Pessimo risveglio all’istituto di via Saragozza dove, poco prima delle 7 del mattino, la preside Alessandra Francucci comunicava, via registro elettronico, che "durante l’occupazione, nelle ore notturne, degli esterni sono entrati nell’istituto. La polizia è intervenuta tre volte e la scuola ora (ieri mattina, ndr) è inagibile".

Un assalto violento di una ventina di vandali che, forzando l’ingresso del civico 7 (la scuola ha il portone al 9) ha svuotato gli estintori del secondo e terzo piano, coprendo tutto di una coltre bianca e danneggiando ciò che era ai piani. Come l’aula informatica con la maggior parte dei pc da buttare.

I ‘distruttori’ hanno rotto serrature di aule, spaccato distributori automatici, buttato all’aria banchi e fatto volare, dal secondo piano, sedie, atterrate sul tetto della palestra. L’aula per le attività con gli alunni disabili è off limits. Impossibile per la ventina di studenti occupanti fermare l’orda. Per tre volte, è intervenuta la polizia. All’una di notte la preside era a scuola insieme agli agenti, dopo aver avvisato il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi. Un’occupazione nata male e finita peggio.

Con i rappresentanti di istituto contrari, quattro maggiorenni e un minorenne che si sono presentati come interlocutori, fornendo i nomi. Ora la conta dei danni, ma chi pagherà? Ne discuterà il Consiglio di Istituto convocato d’urgenza, nel frattempo "punto a ripristinare la scuola", spiega Francucci. Solo per la pulizia della polvere degli estintori, con una ditta specializzata, si dovranno sborsare circa tremila euro e non basterà un giorno. Obiettivo "riaprire sabato", annuncia la preside che ha sporto regolare denuncia, allegando elenco dei danni. Si salva il concorso nazionale per Dsga, svolto al piano terra.

Il sindaco Matteo Lepore ha sospeso le lezioni "per provvedere al ripristino delle parti vandalizzate e ammalorate, nonché alla sanificazione dei locali della scuola per consentire la riapertura nel minor tempo possibile". C’è "massimo impegno per individuare i responsabili", prosegue il sindaco che ha fatto comunicazione dell’accaduto alla Prefettura. Dura la condanna del provveditore: "L’ennesima occupazione con atti di vandalismo deve indurre ad una seria riflessione su questa modalità di protesta. Quello che è avvenuto al Pier Crescenzi Pacinotti Sirani ricalca il solito copione. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, è stato scongiurato un bilancio più pesante. La preside ha seguito da vicino ogni fase dell’occupazione, agendo con determinazione, equilibrio e rigore". Per questo "voglio esprimere il plauso più convinto per i nostri dirigenti, investiti da un’incomprensibile furia devastatrice ed hanno saputo reagire nel modo più efficace, cercando il dialogo, ove possibile, ma senza trascurare l’applicazione delle norme di fronte alla loro palese violazione".

E conclude: "Non può esserci alcuna tolleranza o indulgenza nelle nostre scuole per la prepotenza e la violenza di alcune sparute minoranze".

