Occupazione Aldrovandi Rubbiani Denunciate due studentesse

A due studentesse del corso Moda dell’Ipsas Aldrovandi Rubbiani sono state notificate altrettante denunce. A darne notizia è il collettivo ’Scuoleinlotta’ in un post abbastanza fantasmagorico che si chiude con un appello ’rigettiamo la vostra doppia pena!?’ e con un appuntamento per un’assemblea pubblica oggi alle 16 "vicino al vecchio Split (spazio sgomberato, ndr) in via San Giacomo 11".

I fatti risalirebbero, a metà marzo, all’occupazione dell’istituto che si è conclusa con la devastazione della sede di via Marconi dove studiano i grafici e con la segnalazione, da parte della preside Teresa Pintori alle forze dell’ordine, dei nomi degli occupanti (una decina) e dell’elenco dei danni.

Le due studentesse sono, però, del corso Moda che ha sede in via Muratori dove di danni non ve ne sono stati, ma gli animi erano molto, molto accesi. Tornando all’occupazione, sono migliaia gli euro di danni: dal water fatto a pezzi nel bagno del piano terra alle porte divelte (almeno in due laboratori al primo piano) fino ad una miriade di scarabocchi o pseudo graffiti sui muri, passando per gli estintori aperti e la scomparsa di uno o due computer.

Quanto al pagamento dei danni, la stessa Pintori è stata chiara: pagano gli occupanti. Al momento l’istituto sta valutando come fare per recuperare la somma.

fgs