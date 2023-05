Occupazione Bologna, il collettivo: “Hanno tentato lo sgombero”. La polizia: “Solo un controllo”

Bologna, 1 maggio 2023 – La pioggia ha fermato la ‘My day parade’ per il reddito che doveva tenersi dalle 16 in piazza San Francesco. Organizzata dai comitati del reddito per protestare contro il governo Meloni che ha scelto “questo giorno, cioè la festa dei lavoratori, per attaccare le nostre vite, a partire dal reddito di cittadinanza”, è stata annullata. L’annuncio è stato fatto via Facebook. Presente, comunque, in zona un presidio delle forze dell’ordine. A confermare la cancellazione dell’evento anche il collettivo Luna che, in un comunicato e in un video, ha fatto sapere che ‘la rabbia’ continua in via Borgolocchi, tra via Santo Stefano a via Orfeo, dove il collettivo studentesco vicino a Làbas ha occupato la caserma Masini. Gli occupanti riferiscono in una nota di “aver sventato il primo tentativo di sgombero da parte della polizia, proprio nel giorno della festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma il tentativo da parte delle forze dell'ordine e agenti scelti, di sgomberare Home è stato prontamente respinto dagli occupanti”.

Una versione non confermata dalla polizia: “Non c’è stato alcun tentativo di sgombero. Soltanto un controllo di zona”. L’edificio di via Borgolocchi resta osservato speciale: nel 2015, quando venne emesso il provvedimento di sequestro della caserma, la proprietà specificò, nella denuncia presentata, i rischi di stabilità della caserma e, di conseguenza, della necessità di lavori di riqualificazione.

r. c.