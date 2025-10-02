Occupazione del Minghetti. Archiviati gli studenti che avevano ‘preso’ il liceo

Avevano occupato il liceo Minghetti, impedendo, oltre che ai compagni, anche al preside e al personale docente di entrare e provocando danni all’istituto. Sei mesi dopo, la posizione degli studenti che per quei fatti erano stati denunciati (una dozzina) è stata archiviata dal tribunale dei Minori. I ragazzi, per buona parte riconducibili ai collettivi Osa e Cambiare Rotta, erano stati denunciati all’indomani dell’occupazione, a marzo scorso, dal preside Roberto Gallingani.

La contestazione nasceva, sulla carta, per protestare contro il riarmo europeo, il Ddl sicurezza 1660, la riforma della scuola Valditara e "le complicità del nostro governo con la pulizia etnica in corso contro il popolo palestinese", come avevano spiegato gli studenti. Che per questi motivi avevano ‘preso’ la sede di via Nazario Sauro del Liceo per due giorni. Un’azione che aveva coinvolto poco più di un centinaio di attivisti su tutti gli studenti: nel corso dell’occupazione erano stati danneggiati la serratura della presidenza, il cancellone su via Maggia che, chiuso dal collettivo con una maxi-catena nonostante fosse un’importante via di fuga in termini di sicurezza, non era stato più possibile aprire, erano stati rotti pure alcuni bagni e una porta a vetri. Era stata poi ‘picchettata’ la presidenza, mentre il dirigente si trovava dentro.

La vicenda, oltre alle denunce finite sul tavolo della Digos, si era dipanata anche sul piano delle sanzioni disciplinari ed era finita al centro del solito teatrino delle polemiche politiche: e così le sospensioni comminate agli studenti che si erano ‘distinti’ nell’occupazione, dopo raccolte firme e sollevazioni popolari con mamme e papà in prima fila per difendere la propria progenie ribelle, erano alla fine state ritirate. Non le denunce, benché da più parti si fosse alzato un appello a tal fine. Che hanno quindi fatto il loro corso, conclusosi con la decisione di archiviare il caso. Senza opposizione.