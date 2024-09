Occupazione di via Regnoli: "Caos e degrado, basta"

Era luglio dell’anno scorso quando, due giorni dopo lo sgombero dell’ex caserma Masini in via Orfeo, il collettivo Asia-Usb occupò il palazzo dismesso di Edilizia residenziale pubblica di via Regnoli 15 e 17. L’ingresso era seguito a circa un mese di occupazione del giardino del condominio in disuso, dove gli attivisti si erano posizionati con le tende già dal mese di giugno 2023. Il palazzo in stile Liberty è chiuso da una quindicina d’anni e in alcune parti sarebbe addirittura inagibile e pericoloso.

A distanza di più di un anno, però, i residenti della zona lamentano la situazione di degrado e potenziale pericolo che questa occupazione abusiva porta con sé. "Gli occupanti cucinano con bombole che poi accumulano nel cortile, questo inverno per riscaldarsi hanno utilizzato stufette elettriche", illustra una cittadina che abita nel quartiere. In più di un’occasione – le ultime di recente, quest’estate – hanno organizzato eventi e serate "con alcolici e cibi preparati in loco senza autorizzazione", altre volte hanno organizzato "mercatini, musica dal vivo fino a tardi e perfino djset. Noi abitanti della zona ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, continuiamo a segnalare ma non riceviamo risposte", lamenta ancora la residente. In più, di recente, sarebbe comparso nel giardino della palazzina un cane molosso, forse da guardia, legato ma a detta dei vicini piuttosto aggressivo, che preoccupa chi abita le palazzine confinanti.

L’occupazione, l’ultima di questo tipo rimasta in città dopo che quella di via Carracci è stata di fatto "regolarizzata" dal Comune, è monitorata costantemente dalle forze dell’ordine. La denuncia è stata presentata regolarmente dal Comune e la Digos è informata. Forse anche per le condizioni del palazzo, che come detto sono piuttosto precarie, al momento sarebbe soltanto una manciata di persone a vivere stabilmente nella realtà battezzata ’Case Popolari Recuperate’, tra cui però alcuni bambini, uno dei quali di pochi mesi.

Negli ultimi tre anni, del resto, il tema occupazioni è stato caldissimo in città, tutte quante attualmente risolte, a parte appunto questa in zona Cirenaica. La media di sgomberi da parte delle forze dell’ordine, da dopo la pandemia, è stata di una decina all’anno. Attualmente, fa sapere il presidente di Acer Marco Bertuzzi, sono "quattro gli appartamenti dell’Azienda casa attualmente occupati, ma sono situazioni non turbolenti, l’iter per liberarli è in corso di concerto con la polizia locale".