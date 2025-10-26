Dopo l’occupazione, l’autorecupero, scope e stracci in via Don Minzoni: ma un’informativa è già in Procura

Bologna, 26 ottobre 2025 – Scope, secchi e stracci. C’è chi taglia l’erba nel cortile e chi si occupa di vetri e scale. Dopo la prima notte passata sui materassi, il weekend nella nuova occupazione di via Don Minzoni è iniziato così. Con occupanti, attivisti di Plat e sodali che hanno raccolto l’appello del sindacato sui social, per iniziare l’autorecupero dell’immobile di Asp. E poco importa se ci sia già una denuncia della proprietà e che il Comune abbia già bollato come ‘irricevibile’ la proposta di un ‘Carracci 2’ nell’immobile di 12mila metri quadri, già affidato con un bando a una società belga, che dopo gli interventi di restauro, vi aprirà uno studentato (con una quota del 30% destinata all’Ers).

Le famiglie dell’occupazione abitativa di via Don Minzoni al lavoro con secchi e stracci per pulire l’immenso palazzo Asp

Gli occupanti si danno comunque da fare. E una buona parte dei 142 nuovi ‘inquilini’ hanno anche passato la notte dentro lo stabile, probabilmente per scongiurare l’incognita di uno sgombero lampo. Che comunque non sembra nell’aria. Anche perché sono invece in corso le interlocuzioni tra il Comune, attivisti di Plat e famiglie, per tentare di arrivare a una soluzione diversa per i nuclei che hanno invaso il palazzo (che vede la presenza anche di 72 minori). Anche ieri pomeriggio ci sarebbero state delle prove di dialogo. Anche perché il tempo stringe: le famiglie sotto sfratto, come dichiarato da Plat, avrebbero riconsegnato le chiavi ai proprietari delle abitazioni dove vivevano e ora avrebbero una decina di giorni per il trasloco. Che a questo punto potrebbe avvenire tra le mura di via Don Minzoni oppure negli alloggi di transizione abitativa, qualora si arrivi a un accordo. Da parte sua, la polizia è già al lavoro: una trentina di attivisti di Plat e Cua sarebbero già stati riconosciuti dalla Digos, sorpresi proprio mentre si introducevano nel palazzo di Asp. Una prima informativa sul caso, con nomi e cognomi, è già arrivata in Procura, ma si tratta di un primo passo: la ricostruzione di responsabilità e fatti richiederà ancora del tempo.

Intanto in via Don Minzoni anche quella di oggi sarà un’altra giornata di pulizie, come annunciato sulle pagine social di Plat. Dove si invita chi vuole a collaborare, fornendo materiale per la pulizia, ma anche materassi, coperte e lenzuola: generi di ‘prima necessità’ per la resistenza nello stabile. Che versa in condizioni di abbandono, ma ha tutte le utenze attive: luce, acqua e gas sono ancora allacciati. Questo perché i lavori, malgrado quanto sostenuto dal sindacato, nello stabile erano già partiti: come spiegato da Asp, erano stati portati via i vecchi mobili e iniziati i sondaggi tecnici, le analisi strutturali e di studio propedeutici all’intervento di restauro. Per cui era atteso solo il placet della Sovrintendenza, richiesto a luglio, visto che l’immobile è vincolato. Un percorso frenato dall’occupazione. Che apre a due prospettive: una soluzione di dialogo, come quella auspicata da Lepore; o la via giudiziaria dello sgombero.