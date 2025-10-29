Via Don Minzoni, gli occupanti lasciano il palazzo: “Una soluzione per ogni famiglia”

Bologna, 29 ottobre 2025 – Non sono serviti manganelli o scudi in via Don Minzoni. Perché il palazzo Asp ’invaso’ venerdì da 142 persone, di cui 72 minori, accompagnate da Plat, è stato liberato dagli occupanti stessi.

Uno sgombero autonomo, però, che arriva solo perché "tutti i nuclei familiari riceveranno una soluzione positiva alla loro emergenza abitativa”.

Le 50 famiglie occupanti hanno liberato lo stabile

E così, intorno alle 19.30, le 50 famiglie che nei giorni scorsi, con l’aiuto degli attivisti, hanno pulito e sistemato lo stabile occupato al civico 12, hanno iniziato a raccogliere i loro averi per passare la prima notte altrove. Frutto, questo, di un tavolo in Prefettura a cui hanno partecipato, oltre a una delegazione degli attivisti di Plat, il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy, l’assessora al Welfare Matilde Madrid, il prefetto Enrico Ricci e il questore Antonio Sbordone.

Cori e festa in piazza Roosevelt

In piazza Roosevelt, nel mentre, le famiglie hanno atteso l’esito dell’incontro tra cori, intonati per lo più dai bambini. E all’uscita degli attivisti che erano all’interno della Prefettura, è stata una grande festa.

"Tutti i nuclei avranno una collocazione alberghiera nel comune di Bologna e stiamo costruendo delle soluzioni di lungo periodo, chiaramente caso per caso, esaminando le fragilità e le necessità di ogni nucleo – assicura la vicesindaca –. Quindi verranno come sempre costruiti dei percorsi ad hoc dai servizi sociali, rispettando i nostri criteri di pronta accoglienza e di transizione abitativa per un tema di equità sociale".

Dove sono state sistemate le famiglie senza casa

Alcune famiglie staranno al momento in albergo, mentre altre, che ancora non hanno ricevuto l’esecuzione dello sfratto, potranno rientrare nelle loro case. Aleggia, intanto, l’ombra dei 30 alloggi che Acer sta ristrutturando e di cui si è parlato negli scorsi giorni. E alla domanda se saranno questi appartamenti la soluzione all’emergenza abitativa di queste persone, Clancy assicura: "Dipende, perché noi abbiamo in carico non solo questi nuclei, ma tutte le famiglie che subiscono uno sfratto in città, quindi – afferma – non è che chi oggi è in pronta accoglienza e sta aspettando la transizione abitativa si vede passare davanti questi nuclei. Noi abbiamo dei criteri, dei punteggi e delle valutazioni che vengono fatte dai servizi sociali e determinano l’ordine di priorità e di graduatoria”. Ma, aggiunge, “può essere che un caso vada direttamente in transizione abitativa, ma significa che è meritevole di andarci direttamente”.

Plat: “Speriamo e crediamo che altre solouzioni possano essere trovate”

E sugli appartamenti Acer, anche Plat parla chiaro: "Speriamo e crediamo che anche altre soluzioni possano essere trovate – dice Luca –, perché chiaramente non ci siamo solo noi, ma anche tante altre famiglie sotto sfratto e anche a loro dobbiamo guardare». In merito alle tempistiche dell’inserimento delle famiglie nei percorsi abitativi di più lungo periodo, si spera che siano «più brevi possibile», commenta un altro attivista, Fabio, che ipotizza si tratti di «alcune settimane».