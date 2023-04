Occupazione in Bolognina, Lepore tende la mano "Siamo disponibili a trovare soluzioni"

"Disponibilità massima"

dei servizi comunali "alle famiglie coinvolte per trovare soluzioni di transizione abitativa e ascolto delle loro problematiche". La promette il sindaco Matteo Lepore, che ieri, assieme alla vicesindaca e assessora alla Casa, Emily Clancy, e all’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo, ha fatto un sopralluogo nella palazzina di via Raimondi, in Bolognina, occupata tre giorni fa. "Ho voluto sincerarmi delle condizioni relative alle famiglie coinvolte, dopo avere letto della presenza di 33 bambini", spiega Lepore, in un post su Facebook pubblicato al termine della visita. "A chi ha organizzato l’occupazione ho ribadito che occupare un immobile non è mai la soluzione e anche per questo Asp ha proceduto immediatamente alla denuncia presso le autorità competenti", fa sapere il primo cittadino.

Nel giorno "dell’anniversario della Liberazione di Bologna, ho voluto portare la mia giunta in un luogo difficile, esponendola. Bologna continuerà a battersi per il diritto all’abitare, ma chiediamo al Parlamento e al governo di fare altrettanto. Serve un Piano nazionale per la casa", incalza Lepore. L’immobile di via Raimondi "appartiene ad Asp ed è oggetto di ristrutturazione per finalità sociali, finanziata da fondi Pnrr. Anche per questo era in via di liberazione per l’esecuzione dei lavori per rimettere in sesto l’edificio e metterlo in condizione di ospitare persone", chiarisce il sindaco.