Occupazione Laura Bassi, danni per 8.500 euro

Ammontano a 8.500 euro i danni causati dagli studenti che hanno occupato la succursale del liceo Laura Bassi in via Broccaindosso. I soldi dovranno essere raccolti dagli studenti entro il 10 maggio. Primi a sborsare gli euro: coloro che hanno promosso e partecipato alla protesta. Così si legge in una circolare dove, a firma del preside Michele Iuliano, "si rende noto l’importo dei danni" dell’occupazione dal 31 marzo al 5 aprile. Si tratta di 1.538 euro per l’attrezzatura informatica e di 6.914 euro per i danneggiamenti ad arredi, mura e servizi igienici.

Nella cifra sono compresi anche "tutti gli interventi necessari al ripristino". Per coprire le spese di riparazione, il Consiglio d’istituto ha deliberato di "dare incarico diretto agli studenti promotori dell’agitazione e firmatari della comunicazione formale di occupazione di raccogliere i fondi entro il 10 maggio, anche rivolgendosi agli studenti che hanno aderito all’occupazione votando positivamente".

Nel frattempo, a metà maggio, i genitori del liceo artistico Arcangeli ridipingeranno le 10-15 aule della succursale in via Varthema per passare, se ci saranno braccia sufficienti, ad alcune aule della sede. A dare vita all’idea è il Comitato dei genitori del liceo di via Marchetti, mentre ad acquistare il materiale pennelli sarà la scuola con l’avvallo della preside Margherita Gobbi. Tinteggiare le aule, per i genitori, è un modo per "sostenere e contribuire, in maniera attiva, alla vita scolastica", spiega Gobbi che sottolinea come "il senso di comunità" emerso, durante l’occupazione e soprattutto dopo davanti alla devastazione del liceo, "ha portato alla volontà di dedicare momenti di partecipazione e unità di intenti".

f.g.s.