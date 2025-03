Occupazione a sorpresa del liceo Arcangeli e della succursale Laura Bassi a Bologna

Bologna, 31 marzo 2025 - Occupazione a sorpresa del liceo Arcangeli di via Marchetti e della succursale del liceo Laura Bassi di via Broccaindosso. Doppio stop alle lezioni che arriva dopo quelli, già conclusi, dei licei Minghetti e Copernico. Mattina intensa per l’Arcangeli e Laura Bassi dove i rumors sulle occupazioni si sono fatti più forti negli ultimi giorni fino a questa mattina. All’Arcangeli, la protesta si è accesa nel pomeriggio. Ad onor del vero, il Laura Bassi sarebbe dovuto partire domani mattina, poi di colpo il cambio di programma. Obiettivo per domani mattina bloccare le lezioni in sede centrale (via Sant’Isaia) e nella succursale di via Ca’ Selvatica dove la settimana scorsa era andato in scena un curioso sciopero. Per un paio di intervalli i liceali sono usciti nel cortile con tanto di megafono per reclamare spazi esterni.

Ciò è, tuttavia, impossibile in quanto l’edificio è condiviso con il liceo Minghetti (che lì ha una succursale) e la media Guinizelli. Spetta alla Città metropolitana, padrona di casa delle superiori, trovare una soluzione che non è arrivata. Dal canto suo il Laura Bassi ha organizzato due spazi interni con tanto di ping pong. Lo ’sciopero’ ha poi registrato alcune note disciplinari dei docenti quando alcuni studenti non sono rientrati in classe.