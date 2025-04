Occupazione al Majorana? Il blitz di polizia e carabinieri in classe

San Lazzaro di Savena (Bologna), 10 aprile 2025 – Un periodo movimentato e difficile, a suon di occupazioni e proteste studentesche, quello degli ultimi giorni in tantissime scuole del bolognese.

Occupazioni nelle scuole superiori a Bologna: a sinistra il Minghetti e a destra Sabin e Laura Bassi

Ed è per questo che, nella mattinata di ieri, su richiesta del dirigente scolastico e del consiglio dei docenti, alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine di San Lazzaro si sono recati all’istituto superiore Majorana per una lezione di legalità.

Un momento del confronto tra Polizia Locale, carabinieri, corpo insegnanti e rappresentanti di istituto ieri mattina la Majorana (foto tratta dal profilo Instagram del collettivo Osa)

Al centro del dibattito, in cui alcuni studenti e rappresentanti di classe hanno fatto domande, occupazioni e autogestioni degli istituti scolastici. La richiesta da parte della dirigenza scolastica di avere la presenza delle forze dell’ordine per una chiacchierata con i rappresentanti di classe e istituto è scaturita dalla notizia, passata di corridoio in corridoio, di una possibile occupazione dell’istituto sanlazzarese in programma per dopodomani, sabato.

Presenti gli agenti della polizia locale di San Lazzaro, in primis il comandante Roberto Manara, e i carabinieri della caserma di via Paolo Poggi con il comandante di stazione, Raffaele Iolo. Le forze dell’ordine hanno spiegato agli alunni del Majorana quali sono effettivamente, in termini di legalità e normative, i rischi in cui possono incorrere in caso di occupazione della scuola.

Secondo la legge italiana, infatti, occupare abusivamente un istituto scolastico è un reato ed è disciplinato dall’articolo 633 del codice penale, ovvero “Invasione arbitraria di immobile”, e la pena può arrivare fino alla reclusione di due anni. I rappresentanti degli studenti hanno fatto domande sulla differenza tra occupazione e autogestione tanto che le forze dell’ordine hanno, poi, caldamente consigliato di raccontare quanto appreso, in termini di legalità, a seguito dell’incontro a tutti gli studenti che non hanno preso parte alla mattinata voluta dalla dirigenza.

Del corpo alunni sono stati convocati i rappresentanti affinché spargessero la voce di quanto si era discusso con Polizia locale e carabinieri. L’incontro pare non essere stato gradito da tutti tanto che nel pomeriggio di ieri Osa Bologna, ovvero il gruppo di Opposizione Studentesca d’Alternativa, ha pubblicato un post sulle sue pagine social, con tanto di foto dell’incontro, scrivendo: “Minacce. Polizia e carabinieri sono entrati al Majorana e hanno fatto convocare tutti rappresentanti di classe, d’istituto e di consulta per ‘informarli’ delle conseguenze penali che riceveranno se decideranno di occupare la propria scuola”. Ma l’incontro è stato organizzato e richiesto, a titolo informativo e divulgativo, proprio dalla stessa scuola.