Occupazione al Minghetti di Bologna: 10mila firme contro le denunce. Ma i prof stanno col preside

Bologna, 1 aprile 2025 – Sono un centinaio, punteggiano il tratto di via Nazario Sauro davanti al liceo Minghetti di Bologna. Sono gli studenti, i loro genitori, gli ex insegnanti ed ex ‘minghettiani’.

Il microfono raccoglie le voci di chi, in quella scuola, sta formando – o ha formato – la propria identità sociale e politica. Chiedono che vengano ritirate le denunce del preside, Roberto Gallingani, nei confronti di cinque studenti (i nomi sono sconosciuti) che hanno occupato la scuola e che le sanzioni disciplinari non vengano applicate.

Conferenza stampa del Collettivo Minghetti sulle denunce e sospensioni di cinque studenti a causa dell'occupazione

“Denunce esagerate”

Misure ritenute dai ragazzi “esagerate e intimidatorie, che puniscono pochi per un’iniziativa cui hanno partecipato in centinaia”, spiegano i portavoce. Alle quali hanno risposto con un appello che “ha già raccolto quasi 10mila firme”, raccontano in una conferenza aperta alla stampa e ai firmatari.

“Cinque studenti sono stati denunciati, ritenuti responsabili di un gesto cui hanno partecipato in centinaia – accusano -. Per questo la scorsa settimana abbiamo lanciato un appello. E la tanta adesione che abbiamo riscontrato è già una vittoria”.

La mobilitazione

A spiegarlo sono gli studenti, che annunciano anche la partecipazione a due mobilitazioni: lo sciopero di venerdì prossimo (4 aprile) del comparto istruzione e ricerca del settore scuola e la manifestazione di domenica (6 aprile) contro il riarmo dell'Europa.

Chi sta con i ragazzi

Tra le tante persone solidali, presenti alla conferenza, ci sono le consigliere regionali Simona Larghetti e Simona Lembi, il consigliere regionale Giovanni Gordini e alcuni esponenti di Potere al Popolo. Ma anche genitori ed ex alunni della scuola, come Nicola Borghesi, regista e attore teatrale, e Giovanni Zanotti, ricercatore all’università di Bologna.

“Penso che, in questo momento, difendere gli studenti che sono stati arbitrariamente denunciati sia una delle cose più concrete che possiamo fare – dice Borghesi –. Difendere l’agibilità politica di questa scuola, che ha un significato specifico all’interno di questa città, è prezioso, importante e può avere un’efficacia immediata”.

Una lotta, quella portata avanti dai ragazzi, che, secondo Zanotti, “non riguarda solo il Minghetti. E se si afferma una logica repressiva in questa scuola, è più facile che accada anche altrove”.

I genitori

All’appello si è aggiunta nei giorni scorsi anche la lettera, firmata da circa 500 genitori, che chiede “il ritiro delle denunce e l’avvio di un confronto più equilibrato, affidato ai Consigli di classe, capaci di valutare le conseguenze educative e personali per gli studenti coinvolti”.

Parole che esprimono “forte preoccupazione per le recenti decisioni della dirigenza scolastica e del Collegio dei Docenti, a seguito dell’occupazione dell’istituto – viene chiarito -. Le misure adottate, nel merito e nel metodo, rischiano di compromettere seriamente il patto educativo su cui si fonda la comunità scolastica”.

I professori

Intanto 64 docenti su 98 del Minghetti hanno firmato una lettera che respinge tutte le accuse di essere antidemocratici. “Dopo l’occupazione e le prese di posizione del Collegio Docenti, una valanga di reazioni e iniziative basate spesso su informazioni inesatte e letture aprioristiche dei fatti sta investendo il Minghetti, scuola ben nota per “la costante apertura di spazi di condivisione, per la sua inclusività e per la vivace sensibilità politica”, dichiarano.

Più che di riflessioni e proposte, proseguono i professori, “si tratta in prevalenza di attacchi, non sempre composti, che compromettono la serenità di studenti, la dignità dei docenti e del personale e il valore di una istituzione importante della nostra comunità. Con questa occupazione (a zero votazioni e mediazioni) – denunciano – sono stati violati gli organi collegiali, il patto educativo sottoscritto da tutte le componenti della scuola, famiglie”.