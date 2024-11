Bologna, studenti occupano Palazzo Hercolani: le ragioni della protesta

Bologna, 28 novembre 2024 – Diversi collettivi universitari hanno intrapreso, questa mattina, l’occupazione “a tempo” di Palazzo Hercolani, sede del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Sociologia, “contro il DdL Sicurezza in vista della grande manifestazione in programma a Roma il 14 dicembre”, come spiegano gli studenti del collettivo Luna.

“Invitiamo sin da ora tutto il corpo studentesco, ricercatori, precarie, docenti, personale tecnico-amministrativo a venire qui, difendere l’occupazione, costruire la giornata e partecipare ai momenti di discussione - dicono i ragazzi -, soprattutto l’assemblea in programma alle 18,30, alla quale già diverse realtà parteciperanno.

Dopo una conferenza stampa di presentazione, “è in programma una riunione di gestione dell’occupazione, a seguire pranzo e nel primo pomeriggio un momento informativo sul DdL Sicurezza e sulla riforma Bernini. La giornata si concluderà con una grande assemblea alle 18:30 e a seguire musica e socialità. Domani, in diverse forme, aderiremo allo sciopero generale”.