Occupazione ecologista a Bologna contro il Passante in via Agucchi

Bologna, 14 aprile 2023 – Nuova occupazione in città, dopo quella dei giorni scorsi alla Vivavia. Stavolta la protesta è contro il Passante di mezzo. Un gruppo di attivisti di area ambientalista ha occupato uno stabile in via Agucchi 126, uno degli immobili espropriati per permettere la realizzazione dell’opera. “Il Passante di mezzo – le parole degli attivisti – è il punto più alto delle cementificazione bolognese e della ristrutturazione che ha in mente la giunta di Matteo Lepore. Distruzione delle aree verdi, sgomberi, prezzi delle case alle stelle...in mezzo a tutto questo, alcune creature hanno un’altra idea di felicità e vogliono darle forza”.

Nell’area, soprannominata ‘Muro di via Agucchi’, sono stati affissi già diversi striscioni contro la realizzazione dell’opera: da ‘No Gassante’ a ‘No Pasantaran’. Pubblicato, sempre sul sito web dell’occupazione, anche uno spot audio che, con toni sarcastici, presenta la nuova occupazione come un «museo della devastazione ecologica». Oltre a questo, è già stato caricato online il programma d’iniziative da oggi a domenica con proiezioni, pranzi e cene, musica, un’assemblea ‘No Passante’ e un mercato contadino della rete Genuino clandestino.