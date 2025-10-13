Nuova occupazione a Scienze Politiche. Solo due giorni fa la ministra Bernini aveva scritto ai rettori per dire “basta eccessi”

Bologna, 13 ottobre 2025 – Stamattina studenti e dottorandi dell'Università di Bologna hanno occupato Palazzo Hercolani, in Strada Maggiore, sede dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche. Un’iniziativa per "dare carburante al movimento per la liberazione della Palestina" dopo le mobilitazioni delle scorse settimane per la Global Sumud Flotilla e contro il genocidio a Gaza. Si tratta dell’ennesima occupazione in un clima teso, in cui a finire nel mirino sono i rapporti tra l'Alma Mater e Israele.

La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha scritto ai rettori

La lettera ai rettori

Un’occupazione arrivata nonostante il tentativo della ministra dell’Università Anna Maria Bernini di sensibilizzare i rettori, responsabili dell’ordine e della sicurezza degli atenei, al rispetto del diritto allo studio, che permetta cioè di consentire a tutti gli studenti di partecipare alle lezioni e di frequentare gli spazi per lo studio. Bernini, infatti, proprio sabato, aveva fatto sapere di aver scritto ai rettori dei vari atenei italiani, compresa l’Alma Mater.

''Se siamo di fronte ad un nuovo '68? Non faccio mai paragoni storici, noi siamo figlie e genitori del nostro tempo. Ma le occupazioni sono troppe”, per questo “ho scritto una lettera a tutti i rettori dell'Università italiane dicendo che dobbiamo provvedere a tutto questo perché un eccesso di occupazione significa privazione di un diritto fondamentale, il diritto allo studio'', le parole di Bernini alla festa del Foglio un paio di giorni fa a Firenze.

“Riceviamo richieste di aiuto”

La ministra ha aggiunto che “stiamo ricevendo lettere da ricercatori e dottorandi per richieste di aiuto perché non riescono più ad aver pagate le borse di studio, siamo al paradosso - ha aggiunto -. L'Università è un luogo dove si può manifestare liberamente, ma dove si deve insegnare, studiare e lavorare''.