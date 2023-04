Occupazione, tocca alle Laura Bassi Preso anche l’artistico Arcangeli

Occupati il liceo Artistico Arcangeli di via Marchetti e la succursale del liceo Laura Bassi in via Broccaindosso. Mentre la sede di via Sant’Isaia e il liceo Dalla in via del Riccio venivano picchettati dagli studenti, impedendo l’accesso a chi voleva studiare. Tanto è vero che al Dalla c’è stata un po’ di maretta. Al contempo, secondo giorno di libri chiusi all’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani dove la preside Alessandra Francucci, in una nuova comunicazione alle famiglie, denuncia: "Scarsa partecipazione all’occupazione" e una "situazione generale di non impegno" ovvero "i ragazzi pascolano nel cortile o ballano e cantano nelle aule e ci sono pochissime attività".

Peraltro da oggi le quinte andranno a studiare nella succursale di via Capramozza. Nel mentre, domani alle 14, da piazza Aldrovandi partirà un corteo studentesco contro i fascisti nelle scuole e per chiedere le dimissioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Tornando alle Laura Bassi, l’appello per occupare via Broccaindosso era fissato alle 7.50, mentre le altre due sedi delle Laura Bassi (il musicale è una sua costola) venivano picchettate e tutti venivano dirottati verso la succursale. Un fumogeno blu e lo striscione ‘Occupazione è liberazione’ con l’aggiunta di ‘Rigurgito antifascista’ davano il via alla protesta in cortile.

"Un’occupazione non opportuna – osserva la preside Maria Grazia Cortese – : siamo alla fine dell’anno e in questo modo loro mettono in difficoltà gli studenti già in difficoltà che volevano recuperare". L’occupazione era comunque nell’aria da settimane e quello che, dopo una trattativa, si ottiene è che le quinte traslochino in via Sant’Isaia dove, peraltro, gli studenti disabili troveranno i loro docenti di sostegno. Quanto ai motivi della protesta, li spiega il collettivo Luna. Oltre ai temi connessi al disagio scolastico e al Pcto, "gli studenti del Laura Bassi chiedono anche un fondo di garanzia per coloro che non hanno le possibilità economiche di partecipare alle gite scolastiche e che venga garantita la carriera alias agli studenti del liceo". I liceali dell’Arcangeli, invece, occupano per "lanciare un messaggio politico: è una lotta contro un sistema scolastico fallimentare, opprimente e alienante".

Federica Gieri Samoggia