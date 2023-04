Bologna, nuova occupazione in uno stabile di via della Certosa

Bologna, 8 aprile 2023 – Nuova occupazione a Bologna, in uno stabile di via della Certosa, al civico 35. “Siamo entrati oggi in questo spazio abbandonato all'incuria da anni per restituire alla città un luogo di incontro, mutualismo, condivisione di saperi e socialità fuori dalle logiche del consumo e della produttività”, è il messaggio degli occupanti – presumibilmente antagonisti vicino all’ex Xm24, che hanno ribattezzato lo spazio “Vivaia Tfq”.

All’interno dell’edificio di via della Certosa ci sono ora una trentina di persone. Sul posto la polizia e la Digos.