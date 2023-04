Nuova occupazione nella caserma Masini a Bologna: via Orfeo, ossessione antagonista

Bologna, 29 aprile 2023 – Mercoledì 13 novembre 2012. Atto primo. In una fredda mattina di autunno, intorno alle 6, l’allora quasi sconosciuto collettivo Làbas, vicino al ben più noto Tpo, prende la caserma Masini di via Orfeo. Ieri come oggi, i ragazzi rivendicavano la necessità di uno spazio dove "creare un laboratorio contro la crisi, dove riuscire a mettere in relazione studenti medi, universitari, precari e sperimentare insieme nuovi linguaggi". L’esperienza sembra destinata a esaurirsi in un soffio: un mese dopo l’occupazione, polizia e carabinieri arrivano e, non trovando nessuno all’interno dell’ex caserma, eseguono senza difficoltà lo sgombero. Il primo di una lunga serie. Sicuramente non l’ultimo.

Sabato 9 febbraio 2013. Atto secondo. "Làbas is back", rivendicano gli attivisti del collettivo annunciando di essere rientrati all’interno del complesso dismesso che aveva ospitato gli atleti dell’esercito e che, malgrado i diversi tentativi del Demanio di alienarlo, era rimasto invenduto. Questa volta, l’occupazione è più lunga: ma si spegne comunque nel silenzio con un altro intervento della Digos. Che, di nuovo, entra e non trova nessuno a opporsi.

Martedì 13 agosto 2013. Atto terzo. Sono passati dieci giorni appena da quando le forze dell’ordine hanno spento, per la seconda volta, l’esperienza di Làbas in via Orfeo. Ma il collettivo non si è perso d’animo. E anzi, ha atteso che la Digos riconsegnasse le chiavi dell’ex caserma al Demanio per tornare, di nuovo, dentro. Con l’intenzione, questa volta, di rimanerci. E lo fa. Per ben quattro anni. Finché arriva un nuovo sgombero. L’uscita, che sembra definitiva, è in grande stile: balle di fieno incendiate, fumogeni, botte ai poliziotti della Digos, intervenuti alle 7 del mattino dell’8 agosto 2017 per eseguire l’ordinanza di sequestro firmata dal pm Antonello Gustapane. Una mattinata di passione, con gli attivisti che dalle 5,30 ormai aspettavano la polizia, seduti sull’asfalto. Alla fine, si conteranno 16 feriti, tra antagonisti e agenti.

Venerdì 18 settembre 2015. La svolta istituzionale. Mentre la caserma Masini è ancora occupata, ma pende già sulla struttura un provvedimento di sequestro, lo storico leader del Tpo Gian Marco De Pieri annuncia la svolta: dall’esperienza dei centri sociali nascerà un movimento politico. E tiene a battesimo, così, Coalizione civica, il partito dell’attuale vicesindaco Emily Clancy.

Venerdì 11 marzo 2022. La prima sentenza. Quattro anni sono passati già dallo sgombero di via Orfeo. E la giustizia dei tribunali ha fatto il suo corso. Nove attivisti di Làbas e Tpo vengono condannati: tra loro ci sono volti storici della contestazione nostrana. C’è De Pieri che, considerato il regista di quella mattinata, viene condannato a 9 mesi; c’è Domenico Mucignat, altro storico capo del centro sociale, fin dai tempi di via Lenin; ci sono poi Christopher Ceresi, tra i capi di Làbas, e Tommaso Cingolani, Stefano Caselli, Stefano Re, Tommaso Falchi, Daniele Sciampa e Kingsley Ozigbo, tutti afferenti allo stesso collettivo e più o meno tutti già conosciuti alla Digos per fatti di piazza.

Venerdì 28 aprile 2023. Atto quarto. Se la giustizia ha fatto il suo corso, la burocrazia ha lasciato al palo la Masini. A sei anni dallo sgombero, neanche un chiodo è stato piantato degli annunciati progetti di riqualificazione della caserma. E mentre Làbas ormai da novembre del 2017 ha ritrovato una casa ‘legale’ in vicolo Bolognetti, i ‘nipotini’ degli occupanti di allora, i giovani attivisti di Luna, hanno deciso di riaprire le porte della caserma Masini. Che adesso si appresta a ospitare un’occupazione abitativa, per far fronte all’emergenza di alloggi in città. Questo, almeno, fino al prossimo sgombero.