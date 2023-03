Occupazioni e vandalismi, chi rompe paga

Lasciando da parte per un attimo (si fa per dire) il bilancio dei danni e la speranza di una denuncia che abbia conseguenze concrete, va detto che i danneggiati sono anche gli studenti che con l’occupazione non c’entrano nulla. Cioè la maggioranza silenziosa che, volente o nolente, è stata costretta a subire tanto quanto le autorità scolastiche gli atti di violenza all’Istituto Ipsas Aldrovandi Rubbiani. Bisognerebbe che gli studenti perbene ( ripetiamo, la maggioranza) facessero anch’essi causa per danno di immagine alla collettività studentesca a coloro che hanno devastato la scuola. Con gli studenti che protestano si dialoga, ma con quelli che devastano una scuola bisogna applicare la severità della legge: denunce, condanne e risarcimento dei danni. Anche questa è educazione civica: chi rompe paga. Non deve passare il messaggio che semplicemente "sono ragazzi che sbagliano". Non deve poi essere così difficile identificare chi ha spaccato suppellettili, rubato computer, imbrattato i muri, riempito aule con la schiuma degli estintori. Una volta identificati i vandali saranno denunciati e probabilmente sospesi ma andrebbero anche (subito) messi al lavoro insieme a chi dovrà ripulire la scuola, oppure costretti a pagare (subito) i danni arrecati. E gli altri studenti, quelli perbene, non siano maggioranza silenziosa. Facciano sentire la loro voce e prendano le distanze dai delinquenti.

mail: [email protected]