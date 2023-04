Occupazioni, il Minghetti smobilita

L’occupazione del liceo Minghetti (nella foto) si è, di fatto, conclusa. Mentre Copernico e Sabin continuano. Ieri pomeriggio i ragazzi del Classico di via Nazario Sauro hanno iniziato a smobilitare, dopo aver intavolato una trattativa con il preside Roberto Gallingani. "Abbiamo proposto una sorta di mediazione perché si possa ricominciare già da domani (oggi per chi legge, ndr), visto che la partecipazione all’occupazione non è stata maggioritaria". Nessun danno è stato rilevato all’interno.

In mattinata, gli studenti avevano aperto le porte ai giornalisti, per mostrare "la vera identità dell’occupazione", e non tutti erano contenti della piega che stava prendendo la trattativa: "Abbiamo avuto poco tempo per prendere una decisione – spiegavano in conferenza stampa –. Ma se le succursali verranno riaperte, smonteremo l’occupazione per tutelare tutti gli studenti".

Le ultime ore di occupazione sono trascorse con calma e tranquillità, discutendo di temi come l’Iran, lo Stato palestinese, il Passante di mezzo, e il governo Meloni. Molti i ragazzi nei corridoi e nel cortile interno, dove campeggiava uno striscione: “Alla scuola serve una rivoluzione“. Attaccati ai muri e alle finestre, il regolamento dell’occupazione, che si svolge in totale sicurezza e nel rispetto di tutti.

Gli studenti sono organizzati in quattro gruppi: uno si occupava delle attività che si svolgevano durante la giornata, con l’organizzazione dei gruppi e degli incontri moderati da referenti esterni; un altro svolgeva servizio d’ordine, garantendo sicurezza. Infine, un gruppo di comunicazione, che regola le informazioni con l’esterno, e un ultimo di logistica, legato alla preparazione e organizzazione dei pasti e dei momenti conviviali.

mar. mastr.