Occupazioni nelle scuole, c’è una legge?

Ci chiediamo se occupare una scuola contempla un reato. Secondo la legge italiana sì, è un reato ed è disciplinato dall’art. 633 del codice penale, ovvero ‘invasione arbitraria di immobile’, e la pena può arrivare fino alla reclusione di due anni. Però, tranne in casi estremi, si chiude sempre un occhio e si evita di far scattare la denuncia se non in frangenti particolari e se l’occupazione si protrae oltre un limite accettabile. Inoltre la giurisprudenza corrente è orientata in senso negativo poiché in generale il giudice non ravvisa il dolo specifico previsto dalla norma. La motivazione si fonda sul fatto che il fine di tali manifestazioni è ‘individuato esclusivamente nel fare pressione alla controparte per l’accoglimento delle proprie istanze’. Quindi formalmente occupare una scuola può costituire reato, ma l’interpretazione della legge dipende molto anche dal singolo giudice. Le occupazioni ci sono sempre state e fanno parte dei riti scolastici sospesi spesso a metà fra le rivendicazioni e gli show folkloristici. Quindi fino a un certo punto si lascia correre. Però quando il folklore supera il limite del buonsenso allora niente perdono per nessuno. Nelle settimane scorse altre occupazioni si sono risolte con vandalismi, furti, danneggiamenti. E se le occupazioni pacifiche in fondo si possono tollerare (se brevi), le violenze no. E qui vale la regola: chi rompe paga. In tutti i sensi.

