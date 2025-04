Occupazioni nelle scuole . I presidi denunciano, i genitori appoggiano i figli

Si agitano le superiori bolognesi e in taluni casi occupano. Parte il liceo classico Minghetti, seguono i licei Copernico, Laura Bassi e Arcangeli. Occupano, ma con l’eccezione del Copernico, il seguito non è foltissimo. A ispirare le occupazioni è il collettivo Osa, insieme a Cambiare rotta, che punta così ad avere un maggiore seguito al corteo organizzato per il 4 aprile. I motivi? Ad ampio raggio: dalla guerra a Gaza al riarmo europeo, dalla riforma Valditara sui professionali e tecnici al patriarcato fino al ddl sicurezza.

Quasi azzerati i temi scolastici: compare solo il disagio psicologico e lo stress da prestazione, ma solo al Copernico e alle Laura Bassi. I presidi ammoniscono gli occupanti, rammentandogli le responsabilità penali e civili. Inevitabili le segnalazioni alla Questura. Con due aggiunte importanti: una denuncia contro ignoti della preside dell’Arcangeli, Margherita Gobbi perché un gruppo di liceali camminava sul tetto. E una denuncia, contro una dozzina di studenti, del preside del Minghetti, Roberto Gallingani, per interruzione di pubblico servizio e perché hanno picchettato la presidenza in modo poco pacifico. A questo si aggiungono le sanzioni disciplinari che verranno decise a giorni, dopo l’istruttoria dei Consigli di classe, che possono portare a 3 giorni di sospensione (convertiti in lavori socialmente utili) e al 6 in condotta. Sei che non comporta bocciatura. Per i maturandi, solo una tesina extra di educazione civica all’esame di Stato. Infine, 64 su 98 prof del liceo bollano come antidemocratica e violenta l’occupazione.

Apriti cielo. Gli studenti lanciano una petizione per annullare denuncia e provvedimenti (dicono che siano già 10mila le firme), presìdi davanti al liceo in via Nazario Sauro, genitori scrivono lettere-appello e mettono nel mirino preside e docenti, Avs alla Camera interrogherà il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sulla liceità dell’operato del preside. Clima infuocato. Il preside Gallingani tiene il punto: è suo "dovere d’ufficio la segnalazione dell’interruzione di pubblico servizio". E sottolinea come sia "in corso una campagna di distrazione mediatica degli avvenimenti e della riposta data dalla scuola. Quello che più mi dispiace è leggere che gli studenti non abbiano possibilità di esprimersi liberamente. Non è vero: lo possono fare sempre".

Tant’è vero che il giorno prima di occupare, c’era l’assemblea di istituto e nessuno studente ha emesso suono. Semmai, precisa il preside, "il punto è il metodo antidemocratico che hanno usato ed è quello che sarà oggetto di eventuale sanzione disciplinare". Si è spostato "sul piano politico quella che è una violazione del regolamento disciplinare di pochi studenti rispetto alla stragrande maggioranza (1.150 i minghettiani, ndr)". Una scuola "non può applicare un regolamento disciplinare che viene tacciata di essere antidemocratica: è surreale". Infine, una stoccata alle figure esterne al liceo e alla loro "interferenza inopportuna e continua. Oltretutto in un momento di ricomposizione del dialogo educativo".