Occupazioni a Bologna: Plat entra in una palazzina Acer di via Carracci

Bologna, 20 ottobre 2023 – Nuova occupazione, oggi a Bologna. Il collettivo Plat (Piattaforma di intervento sociale) è entrato in uno stabile Acer di via de’ Carracci.

L'occupazione di Plat in via Carracci a Bologna (da Facebook)

Sono 24 appartamenti da 100 metri ciascuno, divisi in tre palazzine. Gli attivisti di Plat spiegano che qui troveranno posto 22 famiglie con 35 minori. “Si tratta di nuclei con almeno un lavoratore, che fanno parte di quella fascia grigia che non riesce ad accedere agli alloggi Acer per via del reddito”, dicono.

L’obiettivo degli attivisti e richiedere che la Regione Emilia Romagna, come già accade per Lazio e Toscana, accetti dei progetti di auto recupero di immobili sfitti con convenzioni dirette con inquilini.

Mesi fa Plat aveva occupato un palazzo di proprietà di Asp di via Raimondi e lo scorso settembre alcune famiglie avevano lasciato le abitazioni spostando le loro vite in via di Corticella, in un palazzo che era stato casa cantoniera, adesso di proprietà dell’Ausl, in disuso da tre anni.

