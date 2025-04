Occupazioni a Bologna, Lepore tende la mano: “Andrò al Sabin e nelle altre scuole, serve dialogo”

Bologna, 8 aprile 2025 – Matteo Lepore e l’assessore Daniela Ara andranno nelle scuole occupate a dialogare con i ragazzi. Primo appuntamento al Sabin, dove gli studenti hanno chiamato le istituzioni: “Ci andremo, sappiamo che i ragazzi sono preoccupati per aule e spazi. Oltre al liceo scientifico di via Matteotti andremo anche in altri istituti, d’intesa con i dirigenti scolastici e dove riteniamo sia utile”. Il sindaco commenta la nuova ondata di occupazioni spiegando che “come adulti tendiamo a inscatolare questi ragazzi nel conformismo, mentre dobbiamo avere un approccio aperto rispetto a ciò che sta succedendo. Certo, ci sono regole da rispettare ma noi restiamo disponibili a parlare con gli studenti. Accetteremo gli inviti per confrontarci con loro e alcuni sono già arrivati…”.

Lo striscione del Sabin con cui gli studenti occupanti chiedono un incontro al sindaco Matteo Lepore, che oggi ha deciso di rispondere positivamente alla loro richiesta

Sabato l’evento in piazza Maggiore

Parole, quelle del primo cittadino, che arrivano a margine della presentazione della seconda edizione dell’evento ‘Politico poetico’ che vedrà, sabato alle 16.30, 400 ragazzi in piazza Maggiore in scena per ‘Speakers’ Corners’. Una manifestazione con tanti adolescenti delle classi delle Scuole secondarie di II grado della città che hanno preso parte ai laboratori di teatro e cittadinanza attiva 2024-25. Qui, come ad Hyde Park a Londra, gli studenti saliranno su cassette della frutta sparse sul Crescentone e potranno esprimere le loro idee di città, i loro pensieri, le loro paure, dando il via a un dibattito diffuso.

Il progetto è a cura del Teatro dell’Argine, in collaborazione con l’area Educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune e Fondazione Innovazione Urbana Rusconi/Ghigi. Un percorso iniziato in diversi istituti delle città (Aldini Valeriani, servirei, Galvani, Righi, Cefal, Fermi, Laura Bassi, Sabin, Copernico, Belluzzi-Fioravanti, Manfredi-Tanari, Rosa Luxemburg e Aldrovandi Rubbiani) e che terminerà in Consiglio comunale il 9 maggio. In Aula i ragazzi presenteranno ‘Lettere alla Città 2025’, cioè i progetti immaginati durante il percorso nelle scuole ‘Politico Poetico’ raccolti in un unico documento. Due i temi ricorrenti e che saranno al centro degli interventi in piazza Maggiore: scuola e fragilità.

Incontri con i prof e psicologi, ecco le richieste dei ragazzi

“I ragazzi chiedono più spazi dentro agli istituti, più incontri con i professori, più ore con gli psicologi e magari anche app anonime per confrontarsi sul bullismo”, è la sintesi di Andrea Paolucci, che cura la direzione artistica del Teatro dell’Argine, intervenuto con Veronica Cerati (direttrice Area educazione del Comune), Michele D’Alena (Fondazione IU Rusconi Ghigi) e l’assessore alla scuola Daniele Ara.