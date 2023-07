Occupazioni senza sosta Blitz di Asia in via Regnoli

Una nuova occupazione in città. A neppure due giorni dallo sgombero dell’ex caserma Masini in via Orfeo, invasa lo scorso aprile dal collettivo Luna, costola di Labàs che da lì fu sfrattato nel 2017, questa volta tocca al palazzo Acer di via Regnoli 15. A prenderne possesso illegalmente, dopo che già da un mese stavano nel giardino del palazzo e vi entravano sporadicamente, gli attivisti del collettivo Asia-Usb, che hanno rivendicato l’azione sui social. "Dopo più di un mese di presidio con le tende nel giardino del palazzo chiuso da 15 anni, abbiamo deciso di recuperarlo collettivamente e dare casa a chi non ce l’ha", scrivono, battezzando lo stabile "Case popolari recuperate". La situazione è tenuta sotto dalle forze dell’ordine.

"L’ennesima occupazione riguarda uno stabile del Comune ed è davvero preoccupante": così attacca subito Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune, alla notizia dell’ingresso abusivo. Per il leghista, è "la prova che questi gruppi organizzati che continuano a occupare pensano di poter agire impunemente, qui, perché tutto è permesso. Frutto dell’atteggiamento del sindaco Lepore e della sua maggioranza, che scelgono di girarsi dall’altra parte di fronte a chi si impone con la violenza. Ora chiediamo di agire subito per lo sgombero". "È da inizio giugno, quando è cominciata l’occupazione di via Regnoli, che chiediamo a Comune e Acer di intervenire, come ci hanno chiesto numerosi residenti – così invece Stefano Cavedagna, capogruppo comunale di Fd’I, con i consiglieri Fd’I del quartiere San Donato-San Vitale –. Dopo l’occupazione del solo giardino, da settimane denunciamo l’accesso abusivo all’immobile. C’è una bombola del gas all’aperto pericolosa, hanno installato un bagno chimico. Dal 12 giugno attendiamo risposta. Nel frattempo gli occupanti hanno preso possesso dell’immobile. Questa mancanza di intervento dimostra un’incapacità della giunta di far rispettare la legalità".

f. o.