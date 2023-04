Occupazioni, si riparte Niente lezioni al Da Vinci Blocco anche al Pacinotti

A poco più di trenta giorni dall’ultima campanella, il 7 giugno, ripartono le occupazioni alle superiori. A dare il via la succursale in via Panfili del liceo Da Vinci seguita dall’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani che ha avuto una mattinata molto tormentata anche perché gli occupanti di via Saragozza sono un’esigua minoranza. Niente lezioni, quindi, almeno per oggi. Ribolle anche il liceo Laura Bassi dove la sede è ‘occupata’ dal cantiere della Città metropolitana, mentre la succursale di via Broccainosso è libera da lavori. Il liceo musicale Lucio Dalla, come in passato, non ne vuole sapere di occupare e le quinte preferiscono a stare in classe in vista della maturità (21 giugno). Autogestione, invece, dal 21 al 22 aprile al liceo artistico Arcangeli. Si ricomincia, quindi. La prima tornata di stop alle lezioni aveva visto in primis l’Ipsas Aldrovandi Rubbiani con la devastazione della sede di via Marconi. Una settimana dopo erano partiti il liceo Minghetti con una protesta lampo e i licei Sabin e Copernico. Al Sabin, l’occupazione è finita dopo un raid notturno molto violento; raid che ha visto una puntata anche al Copernico dove l’assalto ha suggerito agli studenti come fosse più prudente dormire a casa. Salvo trasformare l’occupazione in autogestione e far rientrare in classe le quinte. All’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, mattinata di trattativa intensa con la preside Alessandra Francucci: le quinte guardano alla maturità e non ne vogliono sapere di occupare al pari della stragrande maggioranza degli studenti. "Questa mattina (ieri, ndr) alle 7.30 – scrive la preside nella comunicazione alle famiglie – i rappresentanti di Istituto ci hanno informato di voler occupare la scuola". Parte la mediazione: subito viene "organizzato un comitato studentesco straordinario per poter discutere delle problematiche presentate e per potere trovare una soluzione che non comporti l’interruzione dell’attivita` didattica in un momento cosi` denso di attivita` progettuali, di recupero e di preparazione all’Esame di Stato". Al termine del comitato, "due rappresentanti di Istituto si sono dissociati dall’azione di occupazione. Un gruppo di studenti invece ha continuato con la protesta". In questo bailamme, "alcune classi hanno svolto regolarmente la lezione". Gli studenti, comunica Francucci, "confermano che l’occupazione durera` anche stanotte e i prossimi giorni".

f.g.s.