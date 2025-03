Occupazioni tra i banchi: "Il problema sono i danni. Però bisogna farsi sentire"

È possibile occupare le scuole senza danneggiare i beni? E soprattutto, oggi l’occupazione ha ancora senso? Dopo i fatti dei giorni scorsi – l’occupazione del Liceo Minghetti, terminata con una denuncia del preside nei confronti di diversi ragazzi per interruzione di servizio pubblico a causa di alcuni danneggiamenti, e quella del Copernico iniziata lunedì – si riapre il dibattito sulle modalità di protesta scelte dagli studenti e se sia giusto o meno "picconare" le scuole. Su una cosa tutti i cittadini intervistati sembrano d’accordo: le occupazioni che sfociano in atti vandalici sono da condannare.

"Quando andavo a scuola, negli anni ’70, si occupava eccome, e ricordo che i danneggiamenti c’erano anche allora – racconta Alessandro Passerini –. Il problema è sempre stato la mancanza di educazione e il disprezzo per il bene comune, un’immaturità che c’era ieri come oggi. Anche se le motivazioni dell’occupazione possono essere nobili, quando sfociano nella distruzione di beni pubblici, non c’è giustificazione che tenga". Leonardo Alberto Caruso offre un’altra prospettiva: "Il problema è che quando l’occupazione degenera in atti di vandalismo, spesso è perché entrano persone esterne, che nulla hanno a che vedere con la protesta. Questo distrae dai veri motivi per cui si occupa, ma sono convinto che si possa occupare una scuola in modo pacifico, senza devastare aule o creare scompiglio".

Secondo Daniele Grazia, il problema principale è che i giovani oggi non si sentono ascoltati, anche se "questo non giustifica la devastazione di aule e beni pubblici durante le occupazioni. C’è un’etica del bene comune che si sta perdendo. In parte è colpa di generazioni come la mia, che forse hanno lasciato i figli un po’ allo sbando: l’educazione è parte del problema". Giuseppe Lastrino che lavora in un’istituto professionale e che ha quotidianamente a che fare con le tante criticità del sistema scolastico, sostiene la necessità dell’occupazione, ma non ne condivide le modalità che portano alla distruzione perché "non è educativo rovinare un edificio che ti accoglie ogni giorno e ti permette di crescere. Lavoro in una scuola professionale di periferia e qui le situazioni sono ancora più difficili rispetto a quelle della città. Servirebbe più ascolto verso i ragazzi e i loro bisogni e anche più collaborazione da parte di genitori, professori ed enti del territorio". Giancarlo Bozzo spezza una lancia a favore degli studenti: "I ragazzi di oggi non sanno nemmeno se avranno un futuro, è normale che ci sia tensione e che decidano di esprimere il proprio dissenso con l’occupazione. Le scuole vivono situazioni complicate, aggravate da un governo che sembra non interessarsi abbastanza della questione. I motivi per protestare ci sono tutti e, anzi, penso che i giovani dovrebbero fare ancora di più per cambiare le cose".

Di tutt’altro parere Nicola Montanari, che affonda: "I giovani di oggi sono frustrati e a volte usano le occupazioni come pretesto per sfogarsi. In Italia si permette di fare troppo quello che si vuole: secondo me, a questa generazione servirebbe più disciplina, magari reintroducendo la leva obbligatoria per dare loro un po’ di educazione e rigore". Infine, Samuele Garuti, studente del Righi racconta che occupare senza distruggere è possibile: "Nel 2022 al Righi abbiamo occupato la scuola in modo pacifico, facendo attività interessanti anche con esperti. Questa è la prova che si può protestare senza danneggiare nulla. Ora si vocifera di una nuova occupazione anche da noi, spero che non succedano episodi spiacevoli".