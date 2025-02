Occupò case Acer, il sindaco lo fa processare

Il sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, manda a processo l’occupatore di case popolari. Nel 2022, nel giro di pochi mesi, l’imputato, F. P., un quarantaduenne del luogo, occupò due appartamenti – uno lo attrezzò con strumenti da palestra – e minacciò il primo cittadino. L’udienza, che si terrà nel tribunale di Bologna, è stata fissata il 28 maggio prossimo e l’imputato è accusato di violenza e minacce a pubblico ufficiale.

"Con assoluta fermezza e in sintonia con Acer – ricorda Erriquez –, misi in campo tutte le azioni per arginare la prepotenza dell’uomo, con un passato di reati e arresti. In quella fase, subii pesantissime minacce, insieme al personale dipendente dell’Unione Reno Galliera e del Comune di Castello d’Argile, tanto da spingere le forze dell’ordine a intensificare la protezione nei miei riguardi sia nella mia abitazione che in municipio".

Il quarantaduenne aveva occupato abusivamente una casa popolare e l’aveva attrezzata di tutto punto con bilancieri, panche e altri costosi attrezzi da palestra per allenarsi in comodità. Era quello che avevano scoperto gli operatori in un alloggio di proprietà di Acer a Castello d’Argile, in località Venezzano nella frazione di Mascarino, supportati dai carabinieri della locale stazione e della compagnia di San Giovanni in Persiceto. Sul posto si era recato anche personale dei servizi sociali del Comune.

"A luglio – rammenta il sindaco – Acer aveva avuto la segnalazione da parte dei carabinieri dell’occupazione da parte di una coppia di quarantenni con un neonato e aveva proceduto a diffidare gli occupanti per ottenere il rilascio dell’alloggio. A settembre la polizia municipale e i servizi sociali verificarono che la donna se ne era andata con il figlioletto ed era rimasto solo l’uomo che occupò un altro alloggio dedicato all’emergenza abitativa. A questo punto Acer fece denuncia alla procura per ottenere il sequestro finalizzato allo sgombero, poi avvenuto.

"Sulla legalità – continua il sindaco –, non arretriamo di un millimetro. La sinergia tra amministrazione comunale, uffici dell’Unione Reno Galliera, Acer, forze dell’ordine e magistratura pose fine a un atto di prepotenza e illegalità. Chi pensa di saltare la fila con questa modalità, a scapito delle persone che rispettano le regole con pazienza e dignità, sappia di impattare con reazioni ferme e decise che possono provocare gravi conseguenze, anche sotto il profilo penale".

E aggiunge: "Come accaduto in fatti simili, la violenza e le intimidazioni non mi hanno fermato, spingendomi a denunciare quanto accaduto, a tutela dell’incolumità mia e della mia famiglia e dell’autorevolezza dell’istituzione che rappresento".

Pier Luigi Trombetta