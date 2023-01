Ocean Viking, arrivano 18 migranti

Sono 18 i migranti della Ocean Vicking che arriveranno a Bologna. E la Prefettura, insieme al Comune, ha individuato un piano di accoglienza e sistemazione. "Ci sono già soluzioni sia in strutture Cas, che la Prefettura aveva a disposizione, sia in una struttura specifica che abbiamo attrezzato nei giorni scorsi, in passato struttura di accoglienza dei in via del Milliario – spiega l’assessore Luca Rizzo Nervo –. Stiamo valutando come e quando attivarla, ma è un’altra risorsa che abbiamo messo a disposizione in una collaborazione con la Prefettura". "Ci siamo attivati per dare supporto al Comune ravennate e alla struttura dei servizi regionali – continua Rizzo Nervo – immaginando strategie alloggiative in città, che ha un’esperienza molto forte di accoglienza".

m. m.