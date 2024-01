Oculista denunciato al Sant’Orsola: "Sorpreso a rubare presidi medici"

È stato sorpreso con le mani nel sacco, o quasi. Un medico oculista che lavorava al Sant’Orsola è stato denunciato e poi sospeso, poco prima di Natale, per essere stato sorpreso a rubare presidi chirurgici e altri materiali dall’ambulatorio dell’ospedale in cui praticava la propria professione e riceveva i pazienti.

Tutto inizia lo scorso autunno, quando i sanitari del Policlinico si accorgono che manca del materiale dal reparto di Oftalmologia in cui lavorano. E segnalano la cosa alla direzione, che decide perciò di sporgere denuncia contro ignoti ai carabinieri del Nas. I quali iniziano a indagare sulla vicenda, grazie anche alla collaborazione dei dipendenti del Sant’Orsola. I sospetti, dopo qualche tempo, si concentrano sul medico oculista, un cinquantacinquenne, che viene così indagato con l’accusa di peculato.

Finché, pochi giorni prima di Natale, scatta il blitz: i Nas presentano dunque sotto casa dell’uomo e lo sottopongono a perquisizione. In quell’occasione, rinvengono nell’appartamento dell’uomo e nella sua borsa da lavoro lenti, mascherine, strumenti e altro materiale sanitario che i militari ritengono sia stato illecitamente sottratto all’ospedale, probabilmente con l’obiettivo di rivenderlo o riutilizzarlo illecitamente per scopi propri. Il materiale viene sequestrato. A quanto si apprende, non si sarebbe trattato tanto di farmaci, quanto piuttosto di strumenti e altro tipo di materiale utile all’attività oculistica ambulatoriale.

Alla luce di questa indagine, la direzione del Policlinico non è rimasta con le mani in mano e ha provveduto ad avviare un procedimento disciplinare interno, decidendo alla fine di sospendere il medico, per il momento a tempo indeterminato. A seguito della decisione, in breve tempo le visite e gli interventi in programma con l’oculista sono stati ridistribuiti tra i colleghi, in modo tale che non ci fossero ripercussioni sui pazienti, cosa effettivamente avvenuta poiché non risulta ci siano state ricadute sui pazienti.

Una vicenda allarmante, che è stata però velocemente arginata grazie all’attività degli inquirenti e all’attenzione dei sanitari, superiori e colleghi dell’indagato.

Saranno poi gli sviluppi dell’indagine a permettere di chiarire con precisione la vicenda, delineando le responsabilità o l’eventuale presenza di altri reati contestabili.