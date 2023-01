Oculisti in missione per l’Africa bloccati in aeroporto a Bologna, i medici: "Mai successo in 25 anni"

Oculisti in missione per l’Africa Bloccati dalla compagnia aerea

Bologna, 5 gennaio 2023 – Erano pronti a decollare dall’aeroporto di Bologna per una missione umanitaria in Ghana, ma il gruppo di oculisti bolognese, all’ultimo minuto, è stato lasciato a terra. Si tratta di una delegazione dell’Amoa, Associazione medici oculisti per l’Africa, che era in procinto di salire a bordo di un aereo della Royal Air Maroc: i medici erano cinque e si sono dovuti fermare al gate di imbarco. Lo stop sarebbe stato determinato dalla mancanza di un certificato Covid, ma la delegazione dell’Amoa ha obiettato di avere visti in regola con annesso certificato. "Avevamo tutti i visti in regola e tutte le vaccinazione richieste erano state effettuate: siamo medici – racconta Piero Barboni –. Il problema è che per andare in Ghana, passando per il Marocco, quest’ultimo richieste una certificato speciale che si chiama ’travel certificate’, una auto-dichiarazione che sono state effettuate le vaccinazioni anti Covid. Cosa che non era stata richiesta al momento dell’organizzazione della partenza – precisa –. Comunque abbiamo provveduto, lì in aeroporto a richiederlo on line ma una volta ottenuto ci hanno detto che il volo era chiuso e non ci hanno fatto salire. Il fatto è che sono entrati a bordo due persone che...