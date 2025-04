"Oddone, sempre attento ai giovani"

È il 22 aprile 1945, il giorno dopo la liberazione di Bologna. Luigi Arbizzani è un partigiano combattente, i compagni lo chiamano Oddone. Viene ferito mentre scaccia gli ultimi tedeschi da San Giorgio di Piano, incidente che lo costringe a passare due anni in ospedale. È lì che inizia a studiare e raccogliere testimonianze sull’eccidio di Monte Sole e le stragi nazifasciste.

Dopo la guerra continua a contribuire alla Resistenza nelle vesti di storico, scrivendo libri e raccogliendo un’enorme quantità di materiale archivistico, in parte conservato all’Istituto Parri. A lui, il nipote e regista Alessandro Marchi dedica il film-doc Oddone. Chi era Luigi Arbizzani, prodotto da Filandolarete, che venerdì alle 18 viene proiettato all’Istituto Parri nell’ambito delle attività promosse per l’80esimo anniversario della Liberazione di Bologna.

Marchi, come nasce l’idea?

"Da piccolo ho sempre accompagnato mio nonno alle celebrazioni. Compagni e colleghi mi chiedevano se anche con me fosse un uomo tanto duro. Io cadevo dalle nuvole, mi sembrava un pezzo di pane. Ogni estate, per esempio, mi diceva che mi avrebbe comprato un gelato al giorno. Per questo tutte le interviste si chiudono con la domanda ‘chi era per te Luigi Arbizzani?’".

Ha scoperto un lato inedito? "Ho capito che la sua rigidità era pura meticolosità. Ha portato avanti un grande lavoro di recupero con molta delicatezza".

C’è stato un momento particolarmente toccante o rivelatore durante le riprese?

"Più di uno. Per me è stato come riscoprire qualcosa di molto lontano e un po’ sepolto. Vivo a Bruxelles e nel giorno in cui morì, io non ero a Bologna. Ho sempre sentito di aver fatto un errore ad andare via".

Cosa l’ha commossa?

"Qualcuno mi ha detto di essersi sentito più vicino a mio nonno che al proprio padre. A lui interessava parlare di quelli che stavano dall’altra parte. Quelli che di voce ne avrebbero avuta altrimenti poca, o alcuna".

Oggi cosa ci insegna la figura di suo nonno?

"È sempre stato molto attento ai giovani. Voleva che fossero persone libere con un pensiero indipendente. Ha tentato di trasmettere loro la conoscenza della storia e l’importanza di capire le sue storture per evitarne il ritorno".

Come ha raccolto il materiale?

"Mi sono rivolto agli istituti che conservano i fondi Luigi Arbizzani: l’archivio Paolo Pedrelli della Cgil, la Fondazione Gramsci e l’Istituto Parri. La maggior parte del materiale che ho usato è al Gramsci (fu tra i fondatori dell’istituto). Conserva oltre 10mila fotografie d’epoca, tutte digitalizzate e consultabili".