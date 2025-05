Odeon Gallery. Sparwasser in video assieme a Tosco

Amburgo, 22 giugno 1974, fase finale del Mondiale di calcio. Per la prima e ultima volta si sfidano le nazionali della Germania Occidentale e della Germania Orientale. Al 33’ del secondo tempo, Jürgen Sparwasser riceve palla da Kurbjuweit effettua un tiro forte e preciso che supera Maier. La Germania Orientale passa in vantaggio. Lo stadio di Amburgo ammutolisce. Il risultato non cambierà. Quella sera, quel minuto, quel gol, restano nella storia. Storia che viene raccontata nel volume (Minerva) Sparwasser l’eroe che tradì, di Giovanni Tosco. Viene presentato oggi dall’autore da Gallery 16, in via Nazario Sauro, con Jürgen Sparwasser in collegamento.