Odissea dei viaggiatori in stazione "Treni cancellati, qui è un caos"

Una vera e propria ’Odissea’. Ma al contrario di Ulisse, per molti passeggeri il viaggio è terminato ancor prima di cominciare. A causa del deragliamento di un treno merci all’altezza della stazione di Firenze Castello – che ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna e causato ritardi fino a 250 minuti, percorsi alternativi, decine di treni cancellati o deviati – i piani di viaggiatori e pendolari, ieri mattina, sono stati bruscamente rivoluzionati. L’incidente non ha provocato feriti, ma gravi danni all’infrastruttura.

E anche alla stazione di Bologna, come in molte altre città d’Italia, caos e disagi hanno così regnato sovrani: valigie alla mano, c’è chi ha fin da subito iniziato a incolonnarsi nei pressi delle biglietterie chiedendo spiegazioni e chi, invece, ha tempestivamente telefonato a parenti o datori di lavoro per metterli al corrente di un ritardo "smisurato".

"Dovevamo andare a Napoli. E invece siamo costretti a tornare a casa – spiega Nicolò Naldini, in compagnia di due amici –. Abbiamo fatto due ore di fila in stazione, ma hanno cancellato il nostro treno e i progetti sono improvvisamente saltati: non abbiamo trovato nessun’altra possibilità o alternativa. Per noi è stata una notevole perdita di tempo ma anche di soldi, perché avevamo già prenotato l’albergo e le entrate nei musei. Ora, invece, ci tocca annullare tutto".

Soltanto alle 12 è ripresa la circolazione sulla linea Alta velocità Firenze-Bologna, ma solo nel tardo pomeriggio è tornata alla normalità e molti pendolari e viaggiatori hanno dovuto comunque stravolgere i propri piani: in caso di rinuncia al viaggio è stato possibile richiedere il rimborso del biglietto.

"Sarei dovuto andare a Roma per un colloquio di lavoro, fissato nel primo pomeriggio – racconta un giovane, senza distogliere lo sguardo dal tabellone –, ma data la situazione ho dovuto riorganizzare ogni cosa. Sono partito da Torino, dove abito, e sono dovuto scendere a Bologna, avvisando nell’immediato i selezionatori: il colloquio è chiaramente slittato. Ora non mi resta che aspettare di tornare a casa o passare il pomeriggio qui". L’attesa si fa sempre più lunga anche per gli alunni di una scuola di Rovereto, in Trentino-Alto Adige, che hanno rischiato di non vedere realizzata la loro "tanto desiderata" gita di classe. L’imprevisto ha infatti bloccato a Bologna i ragazzi in viaggio verso il Sud: "Per un momento abbiamo davvero temuto che la gita non si sarebbe più realizzata. La nostra scuola ha fortunatamente trovato una soluzione e raggiungeremo la nostra destinazione con un transfert". Il caos, infine, ha portato anche all’annullamento della presentazione del libro di Luigi Lo Cascio: l’autore doveva essere in Salaborsa nel pomeriggio, ma alla fine non è venuto.

Giorgia De Cupertinis