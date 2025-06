Odissea Massarenti, è caos traffico: tutti in coda a passo d’uomo

Bologna, 26 giugno 2025 - Traffico su via Massarenti nel caos e che non diminuisce neanche il giorno dopo la chiusura del tratto tra via del Parco e via Azzurra in direzione centro. Oggi, rispetto a ieri, il rumore dei clacson sembra essere simile ma i mezzi in coda sono decisamente numerosi, in particolare durante le ore di punta, sin dalla prima mattinata. E sono diversi i cittadini al volante sorpresi dal blocco della viabilità.

Il risultato è quello atteso: verso il centro, in via Massarenti, non si cammina da Rotonda Paradisi fino a via del Parco. Un chilometro di coda e almeno 10 minuti fermi. Nonostante questo (e il caldo asfissiante), operai e Polizia locale (presente fino a un certo orario della mattina) si sono uniti per garantire il massimo della sicurezza all'incrocio tra via Massarenti e del Parco.

Dunque, perlomeno in questo frangente, i cittadini sono costretti ad affrontare il disagio, rispettando le indicazioni e nonostante sia tanta la loro rabbia, soprattutto per coloro che devono andare verso il Sant'Orsola, costretti a deviare il loro percorso su strade limitrofe a una delle arterie più importanti per la città. Infatti, se andando verso la periferia il tempo d'attesa in coda è minore, dall'altro lato lo stop è maggiore, anche di diverse decine di minuti.

Ad attendere è anche un'ambulanza, costretta allo slalom tra le vetture. Più o meno come sempre, a essere avvantaggiati sono i motorini, che riescono a infilarsi ovunque. Ma anche loro sono costretti a stazionare.

Caos anche su via Spartaco e tutte le altre strade coinvolte nel percorso di deviazione. Gli automobilisti segnalano code dall'uscita della tangenziale a via del Parco. Anche 45 minuti di coda per poco più di 1 chilometro di strada.