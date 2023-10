Odissea per la multa non pagata

La polizia (stradale o municipale che sia) se ha elevato la contravvenzione con autovelox è costretta dalle norme a notificare l’atto al proprietario della vettura. Sarà poi cura del proprietario dell’auto segnalare chi era alla guida al suo posto e far rettificare la contravvenzione. E se le cose stanno così non è un problema di mancanza di disponibilità da parte degli agenti che hanno seguito la procedura. Diverso se qualcuno ha presentato un documento falso spacciandosi per il ragazzo che invece si trova negli Stati Uniti. A maggior ragione conviene seguire vie legali perché allora l’evento va ben oltre la multa non pagata. Ricorrere al giudice di pace prevede un po’ di tempo a disposizione e di carte bollate. L’eventuale ricorso deve essere presentato al giudice di pace della città in cui è stata accertata la violazione entro 30 giorni dalla data di notifica dell’atto e deve essere depositato presso la cancelleria del giudice dal ricorrente (con obbligo di codice fiscale) o da una persona provvista di delega, oppure con raccomandata inviata via posta. Ovviamente va pagato un contributo unificato in base all’importo della contravvenzione: ricorsi fino a 1033 euro contributo di 43 euro; ricorsi da 1033,01 a 1100 euro contributo di 43 euro + spese 27 euro; ricorsi da 1100,01 a 5200 euro contributo di 98 euro + spese 27 euro; ricorsi da 5200,01 a 26000 euro contributo di 237 euro + spese 27 euro.

mail: beppe.boni@ilcarlino.net