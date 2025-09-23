’Oedipus Rex’: il mito che parla ancora

Ha da poco concluso il tour dedicato allo spettacolo ’Come è profondo il mare’ (dove il fascino della narrazione si mescola al tema del viaggio quale metafora della scoperta di sé) Edoardo Prati, il giovane divulgatore appassionato di studi classici che sarà ospite del prossimo appuntamento della rassegna ’Parliamo d’Opera’, che riprende dopo la pausa estiva. L’incontro, oggi alle 18,30 in Salaborsa, è dedicato a ’Oedipus Rex’ di Igor Stravinskij, l’opera-oratorio ispirata alla tragedia di Sofocle, su testo in francese di Jean Cocteau e tradotto in latino da Jean Daniélou. Un appuntamento in preparazione all’opera al Comunale Nouveau dal 7 al 12 ottobre con la bacchetta di Oksana Lyniv e la regia e voce narrante di Gabriele Lavia.

Con centinaia di migliaia di follower sulle piattaforme social, Edoardo Prati è ormai noto per avere reso accessibili a un pubblico ampio e giovane temi e pensieri complessi della cultura classica e non solo, grazie a contenuti che – dedicati soprattutto alla letteratura, ma anche alla filosofia, alla storia, all’arte e alla musica – collegano epoche diverse e rivelano l’attualità del pensiero antico. Prati, classe 2004 e studente all’Università di Bologna, è ospite frequente di trasmissioni televisive come ’Che tempo che fa’, e ha anche firmato nel 2024 lo spettacolo ’Cantami d’amore’. A ’Parliamo d’Opera’ Prati, in dialogo con i giornalisti Pierfrancesco Pacoda, curatore della rassegna, e Luca Baccolini, racconterà la sua personale visione dell’Edipo Re, basata sui valori senza tempo di questo mito che continuano a parlare anche alle persone più giovani.