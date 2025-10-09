’Oedipus Rex’: incanta. Oksana Lyniv sul podio

Dopo tre mesi di sosta, riprende la stagione operistica del Teatro Comunale. E lo fa con una proposta insolita: l’opera-oratorio ’Oedipus Rex’ (1927), frutto della svolta neoclassica di un Igor Stravinskij alla ricerca di nuove forme espressive. La vicenda narrata nella tragedia di Sofocle si riduce a una manciata di quadri scenici statici, collegati dalle parole di un narratore esterno; e ad aumentare il distacco mitico, la lingua prescelta è quel latino ormai vivo all’epoca soltanto nei riti liturgici.

Ma la nuova produzione del Comunale – in replica ancora stasera alle 20 e domenica alle 16 – ha perso l’occasione per consentire allo spettatore d’immergersi appieno in tale anomalia linguistica: i sopratitoli ne proiettavano solo la traduzione italiana e inglese, dimenticando che per lo spettatore medio di un teatro d’opera italiano il latino non è lingua ignota, e seguire passo passo sullo schermo le parole cantate avrebbe potuto concedergli un’esperienza stimolante. L’operazione è stata messa in mano all’esperienza teatrale di Gabriele Lavia, incaricato della regia e del ruolo di narratore in scena. Due compiti assunti con grande discrezione, dimostrando in particolare a tanti registi delle generazioni successive che pochi elementi scenici, tanto semplici quanto funzionali alla scarsissima teatralità del libretto, giovano più di estrose sovrapposizioni drammaturgiche che poco o nulla hanno a che fare col soggetto originario. A coadiuvarlo, Alessandro Camera per lo scabro impianto scenografico, Andrea Viotti per i costumi asettici, Daniele Naldi per una livida illuminazione.

Accanto al protagonista (nella foto) Gianluca Terranova (Edipo), un manipolo d’interpreti vocali chiamati sorprendentemente dall’estero per sostenere un solo intervento nell’arco della breve partitura, guadagnandosi la sufficienza: Atala Schöck (Giocasta), Anton Keremidtchiev (Creonte), Sorin Coliban (Tiresia), Sven Hjörleifsson (Il pastore).

Sul podio tornava Oksana Lyniv, nell’unico suo appuntamento con una produzione scenica in quest’anno 2025. Le sonorità granitiche e geometriche dello Stravinskij neoclassico sono nelle sue corde, così come quelle più sfumate dei tre interessantissimi ’Preludi sinfonici per l’Edipo Re’ di Ildebrando Pizzetti, fatti precedere alla rappresentazione per completare la serata: mentre sullo sfondo venivano proiettati fotogrammi dall’omonimo film di Pier Paolo Pasolini, Lyniv proponeva una delle più raffinate concertazioni sinfoniche regalateci durante gli anni della sua presenza bolognese.

Marco Beghelli