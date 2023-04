Offende e aggredisce i militari Automobilista arrestato

Picchia i militari che lo fermano per un controllo e scatta l’arresto. L’episodio, che si è verificato a Medicina, è avvenuto nell’ambito di una fitta serie di controlli che i carabinieri della Tenenza hanno messo in atto durante lo scorso fine settimana, insieme al Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna. Il 35enne arrestato è un cittadino italiano residente ad Imola ed era alla guida della sua auto quando è stato fermato dai militari proprio nel corso del controllo coordinato. Alla vista dei militari il 35enne dapprima si è fermato, poi, però, ha iniziato a dare in escandescenze. L’uomo, infatti, dopo essere sceso dall’auto, ha aggredito i militari: uno di questi in particolare è stato colpito al volto riportando sette giorni di prognosi. Dopo l’arresto per lesioni ai fini di resistenza il 35enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Imola. Sempre gli stessi controlli coordinati hanno portato alla denuncia di un 47enne di Castel Guelfo per guida in stato di ebbrezza, in quanto questo è stato fermato mentre era alla guida della sua Smart, in via Sillaro, con un tasso alcolemico superiore al consentito di ben 2,4 grammil. Gli è stata anche ritirata la patente e sequestrata la macchina. Denunciato e sanzionato per 4.000 euro.

z. p.