Offerta formativa La scelta tra 260 corsi di studio L’attenzione al futuro

L’offerta formativa 202324: tanti corsi tra cui scegliere. Dagli Studi umanistici alla Medicina, dalla Psicologia all’Ingegneria, l’Alma Mater offre percorsi didattici numerosi e diversificati. Per il prossimo anno accademico i futuri studenti potranno scegliere tra 260 corsi di studio, di cui 104 internazionali (86 erogati in lingua inglese, integralmente o in un curriculum) e 5 interateneo.

Una vasta offerta formativa che nasce per rispondere ai bisogni e alle necessità di una società sempre più globale e aperta a sfide nuove e complesse. Tanti i percorsi disponibili che guardano ai temi del futuro, come la sostenibilità e l’ambiente, la gestione dell’energia, le scienze linguistiche, l’innovazione tecnologica e molto altro.

Tra le nuove attivazioni in fase di costruzione, arrivano ad arricchire la già ampia offerta Unibo 8 nuove lauree: 3 corsi di Laurea triennali e 5 corsi di Laurea Magistrale. Di queste, 4 sono lauree internazionali. Si tratta di: International studies; Materiali compositi polimerici; Scienza dei materiali; Biotecnologie agrarie vegetali; Dati, metodi e modelli per le scienze linguistiche; Economics and policy; Business administration; Service management.

"Siamo molto soddisfatti della crescita della nostra offerta formativa – afferma il Prorettore alla Didattica Roberto Vecchi – perché non si tratta di una crescita solo quantitativa, che aggiunge in modo acritico corsi alla lista di corsi esistenti. L’ampliamento del nostro catalogo avviene invece nel rispetto sempre piu sensibile alla sostenibilità delle condizioni delle didattica, che significa soprattutto pensare alla didattica come una relazione tra attori diversi sempre piu qualificata e sempre piu attenta alle condizioni in cui ha luogo, alla capacità di rinnovarsi. L’obiettivo è quello di creare una vera comunità di docenti, studenti, tecnici, amministrativi che, insieme, possano affrontare il gravoso impegno di costruire un futuro più giusto e sicuro".

STUDENTE ATLETA

La doppia carriera studente-atleta, opportunità e benefici. L’Università di Bologna è al fianco delle studentesse e degli studenti che vogliano praticare attività sportive durante il proprio percorso di studi. Grazie al supporto del Centro Universitario Sportivo Bologna – CUSB, l’Ateneo offre molteplici possibilità alla propria comunità: corsi, tornei, campionati e progetti volti a favorire l’abilità motoria e il benessere fisico, ma anche competizioni nazionali e internazionali, attività agonistica, impianti sportivi all’avanguardia che consentono di praticare tutte le principali discipline (calcio, pallavolo, basket, tennis, nuoto, padel…).

Per gli studenti iscritti all’Università di Bologna sono previsti sconti e tariffe speciali, volte a favorire l’attività sportiva studentesca e migliorare la qualità della vita dei propri iscritti.

Tutte le informazioni e le opportunità sono disponibili sul sito www.cusb.unibo.it