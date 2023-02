Offerte di lavoro sul sito comunale

Dopo l’emergenza Coronavirus e la crisi economica innescata dal conflitto in corso in Europa, anche nell’ambito locale si stanno riscontrando difficoltà a reperire forza lavoro per le attività economiche. Questo stato di fatto ha generato la necessità di velocizzare il confronto domanda-offerta, facilitando l’incontro professionale di chi cerca e di chi propone lavoro. Per venire incontro a queste esigenze, l’amministrazione di Ozzano guidata dal sindaco Luca Lelli ha istituito un nuovo servizio, reperibile sul sito del Comune, denominato Bacheca del Lavoro.

Il servizio, totalmente gratuito, si pone l’obiettivo di far conoscere quali figure professionali sono ricercate dalle imprese del territorio, nel tentativo di interpretare e intercettare al meglio le esigenze produttive, artigianali e commerciali con le competenze e le disponibilità del capitale umano. Il servizio è rivolto alle persone in cerca di occupazione o che vogliano cambiare professione e alle imprese, commerciali, industriali, artigianali, agricole che sono in cerca di forza lavoro. Tramite un modulo, reperibile sempre sul sito del Comune, le imprese possono segnalare le figure che stanno cercando. L’azienda può fare la richiesta sia in forma anonima (e qui sarà l’ufficio comunale a inviare le candidature pervenute) sia direttamente avendo segnato nel modulo di richiesta i riferimenti dell’azienda richiedente. Il servizio si avvale di un indirizzo mail specifico: [email protected] a cui le imprese inviano il modulo di ricerca.

Sempre allo stesso indirizzo di posta elettronica, i candidati possono inviare i loro curriculum vitae nel caso in cui l’azienda, che ha fatto la ricerca, voglia mantenere l’anonimato. Tutte le richieste pervenute dalle aziende verranno pubblicate sul sito del Comune. Il servizio è rivolto principalmente alle aziende di Ozzano Emilia nel tentativo di dare un contributo alle tante aziende locali che, mai come ora, hanno bisogno di persone idonee ai profili richiesti dal mercato, ma che possano garantire anche prossimità tra residenza e sede lavorativa.

Zoe Pederzini