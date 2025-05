Offese, insulti e muri imbrattati al circolo Pd 2 agosto

Imbrattati i muri di fianco al Circolo Pd 2 Agosto 1980 di via Casarini, in Bolognina, con frasi offensive nei confronti del partito democratico. Lo denuncia la Federazione bolognese con la segretaria provinciale dem Federica Mazzoni: "È l’ennesimo attacco ai nostri circoli e alla democrazia. Il Pd di Bologna esprime massima e sentita solidarietà al Circolo 2 Agosto 1980, condanna fermamente questo gesto vigliacco e confida che saranno individuati al più presto i colpevoli. Non ci faremo intimidire. Mai". "Un gesto vile e fascista", scrive il partito sui social. Il circolo era già stato vittima di attacchi l’anno scorso (in quel caso venne minacciato il sindaco Matteo Lepore, ndr). Questa volta, gli insulti vanno da "comunisti inutili" a "comunisti m.", fino a "i comunisti fanno schifo".