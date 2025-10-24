Amor di patria
Amor di patria
Bologna
Officina cinese segreta, lavoratori in nero
24 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
Officina cinese segreta, lavoratori in nero

Blitz della municpale e della polizia: gli agenti si sono finti corrieri per entrare. Tra i quattro operai un uomo che era stato espulso dall’Italia

Blitz della municpale e della polizia: gli agenti si sono finti corrieri per entrare. Tra i quattro operai un uomo che era stato espulso dall’Italia

Blitz della municpale e della polizia: gli agenti si sono finti corrieri per entrare. Tra i quattro operai un uomo che era stato espulso dall’Italia

Una officina meccanica specializzata top secret dove lavoravano cinesi in nero. L’ha scoperta la polizia locale di Persiceto e il risultato dell’operazione — che ha visto impegnati 10 operatori e mirata al controllo e contrasto dell’immigrazione clandestina — è quello di quattro cittadini irregolari cinesi di cui uno destinatario di decreto di espulsione. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la polizia di Stato del commissariato di Persiceto e con funzionari dell’ispettorato del lavoro.

Ma veniamo ai fatti. L’indagine è partita sulla segnalazione di alcuni cittadini alla Locale che avevano notato strani movimenti intorno all’edificio nella zona artigianale di San Giovanni, e coi vetri tutti schermati di nero per mantenere la massima discrezione. Tuttavia dalle schermature filtravano fessure di luce di notte e questo ha insospettito i cittadini. Non solo. Erano stati visti alcuni cinesi, uscire fuori in ore notturne, e stazionare all’esterno della struttura dove, in uno spazio verde è stato realizzato un orto. E così martedì scorso, agenti e graduati della locale, hanno effettuato il controllo in questa torneria specializzata nella lavorazione dei metalli. Ma per poter riuscire a entrare nel capannone, il personale della polizia locale ha dovuto escogitare uno stratagemma. Era già stato appurato che chiunque suonasse al portone dell’edificio nessuno apriva la porta. Inoltre è stato scoperto, in un secondo momento, che è stato installato un sistema di videosorveglianza che copre l’intero perimetro dell’edificio. Dunque per entrare agenti della polizia locale in borghese hanno simulato la consegna di corrispondenza e lo stratagemma è riuscito. Durante il servizio sono stati controllati nove cittadini cinesi, quattro dei quali privi di titolo di soggiorno. E nonostante la loro posizione irregolare erano intenti al lavoro all’interno dell’azienda. Ma non solo perché a carico di uno dei quattro è risultato un provvedimento di espulsione emesso nel 2018. Alla luce dei fatti i poliziotti gli hanno notificato l’ordine del questore di lasciare il territorio italiano. E il titolare e il responsabile operativo della torneria sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per il reato di impiego di manodopera irregolare sul territorio dello Stato italiano. "Ringrazio — dice Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto (nella foto) — la polizia di Stato del commissariato per la preziosa collaborazione che ha permesso di condurre con successo questa attività investigativa. Attività mirata al contrasto del lavoro in nero che va a danneggiare e a fare concorrenza alle imprese che invece lavorano onestamente".

Pier Luigi Trombetta

