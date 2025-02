Officina in fiamme nella notte, paura fra Castenaso e Granarolo

Fiamme alte diversi metri hanno squarciato il buio della notte nel territorio della Bassa, nella zona tra Castenaso e Granarolo. A prendere fuoco, verso le 21.30, tra la via Ca’ dell’Orbo e via Marano, un’officina sede della Beauty Garage Sas. Le cause del rogo sono al momento ancora sconosciute, ma potrebbe essersi trattato di un corto circuito partito dal tetto. Sul posto sono subito sopraggiunti i vigili del fuoco, da vari distaccamenti del territorio e con varie autobotti, i carabinieri locali e la Pubblica Assistenza di Castenaso. Da quanto è stato ricostruito, non risultano feriti sul posto.

I pompieri hanno dovuto lavorare diverse ore per spegnere l’incendio, che ha devastato gran parte dello stabile, a partire dal tetto.

Per quanto riguarda gli edifici limitrofi, invece, sembra che non siano stati lambiti dalle fiamme, anche grazie alla prontezza dei pompieri intervenuti, ed è stato escluso il rischio di esalazioni tossiche. La struttura è però inagibile.

Zoe Pederzini