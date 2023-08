Officina meccanica Drusiani, 50 anni di passione e resilienza a Valsamoggia

Sono la passione per il proprio lavoro e la resilienza gli ingredienti della lunga e prestigiosa storia dell’Officina meccanica Drusiani Luigi di Monteveglio che ha festeggiato il traguardo dei cinquant’anni di attività.

"Una festa semplice – dice Mara Drusiani, figlia del titolare Luigi Drusiani, 77 anni, che continua a guidare l’impresa – come è nel carattere di mio padre. Un agriturismo della zona, e a tavola, la nostra famiglia, le imprese vicine della piccola area artigianale de La Formica che ci hanno accompagnati in tutti questi anni, e i rappresentanti del nostro principale cliente".

Luigi Drusiani, culmina il suo sogno nel 1973 e avvia l’attività a Monteveglio in quella che è ancora la sede dell’azienda.

"Era molto abile al tornio ed affidabile – riprende Mara Drusiani – e in breve tempo riuscì ad ottenere commesse da importanti aziende della zona e non solo". Per tutti gli anni ’80 e inizio ’90, l’azienda cresce con l’apporto anche di numerosi dipendenti. Poi però arriva la prima crisi e economica e a seguire la seconda.

"Ci sono stati momenti difficili – aggiunge – ma grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione siamo riusciti e resistere e ripartire. Non più a crescere, come avremmo anche voluto, perché le condizioni del mercato non ci hanno consentito di investire".

Il 50esimo anniversario oltre che per festeggiare è anche un’occasione per guardare al futuro. "La nostra è un’azienda familiare – conclude Mara Drusiani – e sarebbe molto bello, se, nel tempo, le nuove generazioni della famiglia subentrassero per proseguire il lavoro di mio padre".