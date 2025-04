Offlaga Disco Pax, vent’anni dopo

Il tour di Vent’anni di Socialismo Tascabile degli Offlaga Disco Pax, approda questa sera in un Locomotiv sold out da tempo. "Celebriamo il disco che ci ha cambiato la vita e ci ha reso gli adulti consapevoli che siamo adesso, affermano gli Offlaga Disco Pax di Daniele Carretti e Max Collini – . Ognuno di noi due in questi dieci anni di separazione ha elaborato gli eventi come ha potuto, ma non siamo mai riusciti a lasciarci alle spalle definitivamente quelle canzoni, che sono pezzi di noi stessi. Enrico compreso. Enrico soprattutto. Sarà bello ritrovarsi".