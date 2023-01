Offre ’fumo’ a quattro agenti in borghese: preso

Ha richiamato con un gesto l’attenzione di quattro giovani e, quando si sono avvicinati, ha offerto loro 50 euro di ‘fumo’. Non sapeva si trattasse però di un gruppo di poliziotti, tutti agenti della questura liberi dal servizio e in abiti civili. È successo l’altro pomeriggio in via Tibaldi, zona Navile. Lo spacciatore, un 37enne nigeriano, è stato arrestato e trovato in possesso di una quarantina di grammi di hascisc, un po’ di sostanza da taglio, oltre a due cellulari e denaro contante. Appena i poliziotti si sono qualificati l’uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.