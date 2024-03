Offre ‘fumo’ ai carabinieri

Ha offerto del ‘fumo’ a due giovani carabinieri in borghese, scambiandoli per acquirenti. Ed è stato denunciato. È successo in Bolognina: i militari della stazione Navile, con la polizia locale, erano impegnati in un servizio di controllo, quando il ventiquattrenne della Guinea, irregolare e già noto, si è avvicinato offrendo loro 2 grammi di hashish. Bloccato, per evitare di essere controllato, il pusher ha dato un pugno al volto di un agente della locale. È stato quindi denunciato per spaccio, lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.